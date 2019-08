Aída Martínez: “Para el mundo estoy soltera, quiero llevar mi vida íntima bajo siete llaves”

Todo parece indicar que la vida amorosa de Aída Martínez no va del todo bien, y es que la modelo parece atravesar una complicada situación con Adolfo Carrasco, y sus declaraciones dejan entrever una supuesta ruptura o distanciamiento con el piloto de moto.

Era conocido que Aída Martínez estaba comprometida con el piloto (la modelo ha confesado su pasión por este deporte y hasta se le ha visto en dichas competencias), razón por la cual la modelo llevaba orgullosa el anillo de compromiso. Se sabía que la boda tendría lugar en 2020 tras una larga relación de enamorados.

Sin embargo, se vio a la modelo llevar el anillo en el dedo anular izquierdo en vez del derecho (símbolo del compromiso pre matrimonial), situación que encendió las alarmas y condujo a una serie de especulaciones que Aída Martínez decidió revelar, aunque dejando en secreto detalles claves de lo sucedido.

¿Aída Martínez está soltera?

Cuando Aída Martínez fue consultada por una sesión de fotos donde se le ve portando el anillo de compromiso, la ‘Characata’ contesta: “Tengo un anillo, pero lo uso en la mano derecha, es de compromiso, pero por un tema personal lo he cambiado de mano”.

Ante dichas palabras, la pregunta obligada era acerca del presente de su relación sentimental con el piloto Adolfo Carrasco, a lo que Aída Martínez contestó de forma mesurada, pero sin revelar mucho: “Para el mundo estoy soltera, pero por ahora prefiero llevar mi vida íntima y personal bajo siete llaves. En algún momento, cuando me he expuesto mucho, no ha ido tan bien y quiero cuidar un poco esta etapa de mi vida”.

¿Cuándo se comprometió Aída Martínez con Adolfo Carrasco?

A finales de febrero de este año, Adolfo Carrasco decidió dar un paso más en su relación con Aída Martínez y pedirle la mano en matrimonio. El piloto preparó algo muy romántico para sorprender a la modelo ¿qué hizo?

En un camino rodeado de fuego, Carrasco se arrodilló ante una sorprendida Aída Martínez que no pudo contener las lágrimas. De rodillas, el piloto mostró el anillo de compromiso preguntando si aceptaba ser su esposa. El video se compartió en Instagram donde la arequipeña escribió “¡Sí, me quiero casar contigo!”.