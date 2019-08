Melissa Klug a Jefferson Farfán por Yahaira Plasencia: “Me gustaría que la oficialice”

Luego de que “Magaly tv, la firme” emitiera un ‘ampay’ donde aparecían Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán, Melissa Klug, rompió su silencio.

La popular ‘Blanca de Chucuito’ asistió como invitada al programa “En Boca de todos”, donde habló acerca de los fuertes rumores sobre una reconciliación entre el futbolista y la salsera.

En un principio, Melissa Klug evitó referirse a su expareja; sin embargo, cuando le preguntaron si le gustaría que se concrete una boda entre ‘La Foquita’ y la ‘Reina del Totó’, la chalaca respondió: “Él es el padre de mis hijos. Yo estaría feliz de que esté con una mujer a la que pueda lucir de la mano y de la que se sienta orgulloso”.

La empresaria dijo que no asistiría a dicho evento, pero aseguró que le desea lo mejor al futbolista. “No creo que iría a la boda, tampoco creo que me invite, pero le deseo la felicidad del mundo a él, que él elija a la mujer que desee. No soy yo quien deba elegirle a la mujer", expresó.

Al ser consultada sobre lo que sentía al enterarse de la supuesta fiesta celebrada por Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia en el departamento del seleccionado nacional, la chalaca comentó: “Me es indiferente”.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que Melissa klug afirmó que le gustaría que Jefferson Farfán oficialice su romance con la ‘Reina del totó’. “Yo soy feliz. Él ya es una persona adulta, madura, y sabe a que mujer llevar del brazo y lucir ante la sociedad. Me gustaría que si la oficialice y que sean felices porque todas las personas merecemos ser felices”, manifestó.

Melissa Klug expresa su amor a Ítalo Valcárcel

Melissa Klug dijo que se encuentra pasando por un muy buen momento junto a Ítalo Valcárcel. “Yo tengo una relación estable hace 3 años”. Cuando le consultaron qué significaba para ella el bailarín, si “enamorado, noviecito, aspirante a esposo”, ella respondió "en realidad son las 3 opciones.