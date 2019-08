Captan a Yahaira Plasencia en departamento de Jefferson Farfán [VIDEO]

Después de que se lance rumores de que Yahaira Plasencia viajó a Europa para visitar a Jefferson Farfán, un nuevo video demostraría que la salsera y el futbolista mantienen contacto.

A través de sus redes sociales, Magaly Medina publicó un adelanto de su programa y reveló el nuevo ‘ampay’ protagonizado por la intérprete de “La original”.

En las imágenes que ya están en el ciberespacio se muestra supuestamente a Yahaira Plasencia en el departamento de Jefferson Farfán, quien semanas atrás tuvo que retirarse de la Copa América 2019 por una lesión que sufrió en una de sus extremidades.

Según el relato de una reportera de “Magaly TV La Firme”, la cantante no fue sola al departamento de la ‘Foquita’. La acompañaron en el predio ubicado en Miraflores los demás integrantes de su orquesta de salsa.

"Hoy en Magaly TV la firme, ¡Ampay! Tremendo tonazo se arma en depa de la Foquita en Miraflores, ni más ni menos que con todos los integrantes de la orquesta de Yahaira Plasencia", se oye decir a la reportera en el adelanto del programa.

En las comprometedoras imágenes se puede apreciar la silueta de una mujer, quien sería Yahaira Plasencia. Por ello, los rumores de una posible reconciliación entre la salsera y el futbolista serían ciertos.

“No puede tapar el sol con un sólo dedo”, “Por tu plata lo hace no seas tonto Farfán, que no hay mujeres, si quieres te presento a mi amiga” y “Para qué siguen negando que están juntos si es obvio”; manifestaron algunos usuarios de Instagram.

Otros cibernautas felicitaron a Magaly Medina por la exclusiva. “Bien Magaly, para que no digan que hablas sin fundamentos”, “La reina de ampay, nunca la subestimen”, “Doctora sin corazón, tiene que aconsejar a la Yahaira para que la oficialicen y a Farfán que un cuerno más no mata a nadie”, “Está buenazo, no me lo pierdo por nada, siempre Magaly” y “El programa es muy divertido, la falta de dignidad y autoestima de él… tiene una buena billetera y se puede dar todos sus gustos”; expresaron otros seguidores de la conductora de ATV.