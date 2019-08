Ximena Sariñana graba en Lima

para Movistar series. La cantante mexicana forma parte de ‘Un día eres joven’ la primera producción peruana de esa plataforma que se verá en toda Latinoamérica.

La cantante mexicana Ximena Sariñana retoma su faceta actoral luego de varios años dedicada a la música y lo hace con la serie millennial ‘Un día eres joven’, primera producción nacional que se verá a través de las señales de Movistar Play y Movistar Series en toda Latinoamérica y España.

En la historia dirigida por Johanna Lombardi y Bruno Ascenzo, la mexicana se pone en la piel de ‘Nina’, una fotógrafa lesbiana que disfruta de su libertad tanto a nivel profesional como sexual, y que llegará para poner de cabeza la vida de ‘Belén’ (Emilia Drago).

“‘Nina’ es una fotógrafa como que muy alternativa, muy consciente de quién es, vive la vida tal cual sus creencias y sus ideales. Ella está muy comprometida con eso, con su autenticidad. Es un personaje que viene de alguna manera a romper los esquemas de otros personajes que ya hice”, explicó.

“Para mí fue increíble conectarme con esa seguridad que emana este personaje y aplicarlo también a mi propia vida. Y aprovechar toda esta gama de colores que tenemos los millennials para definirnos y que te van acercando más a lo que tú eres”, agregó.

Asimismo, la también actriz (a quien vimos de niña en telenovelas como ‘Luz Clarita’ y ‘Gotita de amor’), reveló que se sintió muy cómoda grabando con un elenco peruano y en nuestra capital. “Grabamos en Lima y yo no conocía a nadie, y fue empaparme un poco de la cultura y la industria. Conocí gente muy linda y talentosa. Me di cuenta de que tenemos muchas cosas en común. La verdad que la experiencia de trabajar fuera de mi país, que en actuación no había tenido oportunidad de hacer, me encantó, así como formar parte de este elenco tan talentoso y sobre todo contando una historia que me gusta mucho, cómo está contada y su temática”, dijo.

Para Ximena Sariñana esta serie y su personaje coinciden con el momento en el que se encuentra en su vida personal –ha sido madre– y profesional con su nuevo disco ‘¿Dónde jugarán las niñas?’ y el mensaje de empoderamiento y libertad que lleva en sus conciertos.

“Para mí es muy importante eso, esta es una temática que está muy fuerte en mi disco y en las actividades que he estado realizando hace años con la comunidad LGTB. Es un mensaje de libertad , de vivir libremente, de que las niñas, mujeres y todos en general podamos crecer con un mensaje de que las oportunidades son inmensas y seas quién quieras ser... Es un empoderamiento de la juventud en general, de ver cómo lo que te muestran las redes sociales no es tan cierto, de las malas críticas y el bullying al que estás expuesto y contrarrestar todo eso con empoderamiento y aceptación”, manifestó.

Por su parte, Bruno Ascenzo, director de la serie, contó por qué eligieron a Ximena Sariñana para ser parte de ‘Un día eres joven’. “A Ximena ya la conocíamos por sus trabajos anteriores en cine, música y televisión. Fue una serie de coincidencias que nos llevó a ella, y Johanna (Lombardi) y yo deseábamos que fuera Ximena. Fue una semana intensa de grabación, y la pasamos bien”, refirió.

Ascenzo indicó que el ser una representante de la generación millennial en Latinoamérica influyó en la elección de Sariñana. “De hecho el personaje tenía que rondar el millenialismo, y claro que influyó. Recuerdo que en la primera escena que grabamos estábamos muy nerviosos, porque eran las escenas en que el personaje de Ximena se conocía con el de Emilia. Pero cuando comenzamos a ensayar sentí una energía bien chévere”, relató. ❖