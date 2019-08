Travis Barker denuncia que un baterista acosa a su hija Alabama de 13 años

Travis Barker, exintegrante de la famosa banda “Blink 182”, reveló que su hija Alabama de tan solo 13 años viene siendo acosada desde hace mucho tiempo por el baterista de “Echosmith”, Graham Sierota.

“Me siento asqueado después de enterarme de que un hombre de 20 años ha estado tratando de ponerse en contacto con mi hija de 13 llenando su Instagram de mensajes con invitaciones a fiestas y comentarios halagadores. Se trata del comportamiento propio de un depredador (sexual) y no es en absoluto normal, ni aceptable”, comentó muy indignado Travis Barker para el portal The Blast.

Fue la propia Alabama quien se llenó de valor e hizo público los mensajes que le enviaba Sierota desde el 2016 cuando ella tenía solo 10 años.

En los primeros mensajes, el joven solo se limitaba a ponerle "Hola" varias veces y tras no obtener respuesta por parte de la menor, unos días más tarde le volvió a escribir: "Por cierto, soy Graham de Echosmith y creo que eres preciosa".

Ante la insistencia e invitaciones a salidas, Alabama decidió responderle y recordarle que lo que estaba haciendo no estaba bien.

"Tienes unos 40 años", le puso la joven.

"Solo quería decirte que me gusta mucho tu música y lo siento por mis mensajes. Y tengo 20", le aseguró Sierota.

"De acuerdo, ¿pero eres consciente de que soy una niña?", insistió Alabama, quien aseguró hacer pública las conversaciones, pues se sentía desprotegida y quería dar a conocer que era víctima de acoso.

Graham Sierota se defiende

Ante las graves acusaciones, Graham Sierota envió un comunicado donde aclara lo sucedido e intenta justificar su accionar.

"Invité a Alabama a la barbacoa que organizaba la familia de mi padre, al igual que hice con mucha otra gente, y no me di cuenta de qué edad tenía hasta que me respondió. Llegado ese punto, me disculpé con ella. Lo lamento muchísimo y me siento fatal por todo lo que ha sucedido. No sabía que era menor, di por sentado que tenía mi edad", empezó el joven.

Asimismo, reconoció que cometió un terrible equivocación y ha aprendido de eso.

“Cometí un error por pura imprudencia y esto ha sido toda una lección para mí. Me gustaría disculparme con Alabama, con su padre Travis y con su familia”, sentenció.