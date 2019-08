Negocio de Sheyla Rojas quiebra y socia exige a programa de TV que pida disculpas

El salón de belleza de Sheyla Rojas cerró definitivamente sus puertas por bajas ventas. Pero para una socia del negocio, la principal culpa la tendría el programa “Válgame Dios” y sus ácidas críticas a la exchica reality.

En una publicación de Instagram, “La Casona Salón” se declaró en quiebra. "A veces no todo es éxito... pero siempre es aprendizaje!! Gracias mil por tanto apoyo se cierra una puerta, un proyecto al cual se le puso mucho amor y se apostó todo, algunas decisiones no son las mas acertadas, pero todo pasa por alguna razón. Bien dicen ‘Los tiempos de Dios son perfectos’, se lee en el mensaje.

Las cámaras del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre llegaron hasta el local para confirmar la información, pero se dio con sorpresa de una fuerte acusación de una socia de Sheyla Rojas.

Para la mujer, “Válgame Dios” le hizo mala fama al negocio. “Por eso estamos cerrando porque tanto nos han fastidiado. Decían: ‘Ahí no hay gente’. No podemos dar información porque ustedes nos han perjudicado mucho. Mándale saludos a ‘Peluchín’, dile que muchas gracias”, declaró enfurecida.

Pero ante la insistencia de la reportera, la mujer exigió a Rodrigo González y Gigi Mitre que pidan disculpas por haber perjudicado el negocio.

“Pidan disculpas. (Ustedes tienen la culpa), demasiado, viniendo acá como lo están haciendo ahorita. No puedo dar información porque no quiero meterme en problemas. Eso es cosa de nosotros, no de ustedes”, dijo la madre de la exsocia de la conductora de “Estas en todas”

Como se recuerda, Sheyla Rojas anunció el lanzamiento de “La Casona Salón” en enero del 2019. Sin embargo, en menos de un año no obtuvo la acogida para recuperar lo invertido.