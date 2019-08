Kelly McGillis: “Estoy vieja y gorda para regresar a Top Gun”

Top Gun: Maverick, la secuela del clásico de los 80, llegará a la gran pantalla a mediados del próximo año con Tom Cruise (57) nuevamente como protagonista, pero con la ausencia de varios personajes puntales de la historia.

Uno de ellos es el personaje interpretado por la actriz Kelly McGillis, que daba vida a Charlie, el interés amoroso de Maverick en Top Gun, que Tony Scott dirigió en 1986. La intérprete, que hoy tiene 62 años, confirmó a Entertainment Tonight que no formará parte de la secuela dirigida por Joseph Kosinski, y reconoció que los motivos saltan a la vista. “Oh, Dios, no. Estoy vieja y gorda, y aparento la edad que tengo, y eso no es de lo que va esto. Prefiero mucho más sentirme segura en mi propia piel y en quién soy, que dar valor a todas esas otras cosas”, dijo.

McGillis dijo además que no mantiene contacto con ningún actor y que dejó Hollywood debido a que tuvo claro que su prioridad fue criar a sus dos hijas. “Y ser la mejor madre que podía ser”. ❖