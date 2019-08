Jaime Bayly envía contundente mensaje a René Pérez por compararlo con Laura Bozzo

El periodista Jaime Bayly lanzó duros comentarios contra el cantante René Pérez, quien el pasado 21 de julio despotricó contra el escritor a través de su cuenta oficial de Twitter.

La pelea se inició luego que el exintegrante de “Calle 13” respondiera a un seguidor que le mencionó sobre las críticas que le hizo Jaime Bayly sobre sus protestas y discursos para presionar la salida del presidente de Puerto Rico, Ricky Rosselló, quien hace unos días dimitió de su cargo.

"Bayly es el Laura Bozzo de la política light. ¡Qué pase el amante!", escribió el polémico rapero en la popular red social.

La respuesta de Bayly llegó un par de semanas después. A través de su su programa, que se puede ver bajo la plataforma de YouTube, el periodista contó que su esposa Silvia Núñez del Arco le avisó del controversial tuit del cantante.

En un principio el escritor intentó poner paños fríos al asunto y hacerle entender a René Pérez que ambos son exitosos en los ámbitos en los que se desempeñan.

"Laura, nos guste o no, tuvo éxito. A mí, no debido a mis méritos sino a la generosidad del público, el éxito tampoco me ha sido esquivo. Este programa llega a muchísima gente. Entonces, así como usted tiene éxito como músico, a mí no me ha ido tan mal tampoco. La fortuna nos ha sonreído a los dos", comentó.

Sin embargo, cuando Jaime se refirió al tuit me mostró ofuscado. “Pero sí le aclaro que decir ‘qué pase el amante’ me parece algo ruin, miserable, con un tono casi homofóbico. Usted trata de menoscabarme aludiendo de una manera muy sutil a mi bisexualidad”, agregó.

Finalmente, Jaime Bayly aconsejó a ‘Resdidente’ que no ataque a las personas por su opción sexual.

"La próxima vez que usted quiera atacarme lo invito a no usar la carta baja, rastrera, de la homosexualidad humana. Yo soy bisexual, estoy casado con Silvia, la amo profundamente. Y que usted diga 'que pase el amante', rebaja la calidad intelectual y moral de su discurso". continuó.

