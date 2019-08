Héctor Becerril lanza nuevo reto a César Ritter: “Te espero mañana”

Los dimes y diretes entre César Ritter y Héctor Becerril no tienen cuándo acabar. Luego de que el actor mostrara la prueba de orina que se hizo para descartar que es un consumidor de drogas, el parlamentario peruano no se quedó callado.

“Sé que no habrá respuesta, ni que cumplirá. Sé que no tiene palabra y que inventará cualquier excusa a la altura de su moral. Yo sí cumplí con mi palabra”, manifestó en Twitter el actor de teleseries como “Al fondo hay sitio” y “Así es la vida”.

“Usted @hectorbecerrilr no representa a nadie en Lambayeque, usted representa al peor congreso de la historia del Perú”, agregó el actor César Ritter.

A través de Twitter, el congresista fujimorista siguió el hilo virtual de César Ritter y se mostró disconforme con el examen al que se sometió el artista peruano, pues no cree que dicha prueba sea suficiente para demostrar que no se droga.

PUEDES VER César Ritter se somete a prueba toxicológica en respuesta a reto de Héctor Becerril

Héctor Becerril lo retó a hacerse un nuevo examen, pero de cabello. Lo citó para este jueves 1 de agosto, a las 9:00 p.m., en una conocida clínica local. “No creo que por evitar este examen te adelantaste hoy”, manifestó el político.

“@RitterCesar examen en orina que muestras, solo dice que en las últimas horas no consumiste cocaína, el reto es examen de cabello, donde la droga se acumula hasta 3 años. No creo que por evitar este examen te adelantaste hoy (miércoles 31). Te espero mañana 9 AM. Av. Aviación 4911 Surco.MULTILAB”, tuiteó el parlamentario de Fuerza Popular.

¿Cómo inició el pleito verbal entre César Ritter y Héctor Becerril?

El inicio de la controversia entre el actor y el congresista data desde el 28 de julio, cuando el presidente de la República, Martín Vizcarra, dio a conocer su propuesta de adelantar las elecciones generales para el 2020.

Ante esa situación, César Ritter lanzó un polémico comentario en Twitter: “¡Viva el Perú! Ahora sí… que empiece la desratización”

Minutos después, Martha Meier, en la misma red social, calificó a César Ritter de “¿agresivo o enfermo?”. Héctor Becerril la retuiteó y escribió: “Que se haga un examen toxicológico”.