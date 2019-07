Festival Woodstock 50 es cancelado de manera oficial

“Woodstock 50”, el evento que celebraría los 50 años de uno de los festivales musicales más importantes en el mundo, quedó cancelado. Así lo anunció este miércoles Michael Lang, uno de los organizadores del evento y cofundador del primer Woodstock.

“Lamentamos que una serie de contratiempos imprevistos hicieran imposible organizar el espectáculo que imaginamos”, dijo en un comunicado el promotor.

PUEDES VER Miley Cyrus se retira de Festival Woodstock 50

Los constantes cambios de locación y la mala comunicación entre los encargados y los artistas confluyeron en la cancelación del festival, que iba a realizarse del 16 al 18 de agosto de 2019.

La primera ausencia que se conoció fue la de John Fogerty, quien actuó con Creedence Clearwater Revival en el histórico evento de 1969.

El legendario guitarrista Carlos Santana es otro de los artistas que se retiró, al igual que Jay-Z, Dead & Company, The Racounteurs, Miley Cyrus, The Lumineers, The Black Keys, Joe McDonald y John Sebastian, según recogen medios locales.

El 25 de julio los organizadores habían anunciado que el concierto tendría lugar en Columbia, Maryland, después de que se les negara el permiso para hacerlo en Vernon, en el norte del estado de Nueva York.

En el primer Woodstock, llevado a cabo del 15 al 18 de agosto de 1969, alrededor de medio millón de personas participaron en lo que sería recordado, medio siglo después, como el evento más importante de la cultura hippie de los años 60 y 70.

Fuente: AFP y EFE