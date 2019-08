Dorita Orbegoso arremete contra Natalie Vértiz y la llama “títere” [VIDEO]

A pocos días de la gran final de “Reinas del show”, los ánimos entre las participantes están caldeados. Una de las que no puede ocultar su fastidio es la bailarina Dorita Orbegoso.

Tras quedar en sentencia junto a Andrea Luna, la expareja de Luiggi Carbajal se mostró crítica contra Cathy Sáenz, Korina Rivadeneira y Natalie Vértiz, quienes votaron en su contra.

Dorita Orbegoso aseguró que Natalie Vértiz le contó que la exproductora de “Combate” la había “obligado” a sentenciarla en la última gala de “Reinas del Show”.

“A las dos: Natalie y Korina. Natalie me saluda y le digo: ‘¿por qué me saludas si me has mandado a sentencia? Y me responde: ‘No es que Cathy me obligó’. ¿O sea son títeres de Cathy Saenz? La ‘mamacha’ se las trae todas”, expresó la bailarina para las cámaras de “América Espectáculos”.

Pero Dorita se mostró más crítica con la esposa de Yaco Eskenazi por no ser sincera. “Natalie es suavecita, pero hay que tener personalidad. Si escribes el nombre en una pizarra, di sí, te quiero eliminar. La idea es competir con las más fuertes, pero no importa, sé que voy a salir de esta sentencia. Estamos ensayando más de lo normal, pero nada, a darle”, declaró Orbegoso.

Dorita Orbegoso, quien confía en salir librada de la sentencia, le mandó un fuerte mensaje a Cathy Sáenz. “Aquí todas son suavecitas. La única que tiene carácter soy yo. Vamos a ver, Cathy, nadie sabe para quién trabaja”, sostuvo.

Cathy Sáenz le responde a Dorita Orbegoso

La productora televisiva negó que ella haya pedido a Korina Rivadeneira y Natalie Vértiz que sentencien a Dorita Orbegoso, pues a ella le conviene que eliminen a Vania Bludau.

“Yo no mandé a sentencia a Dorita, mandé a sentencia a Vania porque por estrategia personal, obviamente, tengo que eliminar a la más fuerte, y creo que Vania tiene el gusto del jurado. Y usaré el mismo criterio para esta semifinal”, declaró Cathy Sáenz.

La amiga de los chicos reality también respondió si era verdad que ella amenazó a Natalie Vértiz para que sentenciara a Dorita. “¿Por qué tendría que amenazar a Natalie?, ¿acaso ella no tiene voz y voto? Jamás hablé con Natalie de nada, es más, ella me dijo que me sentenciaría a mí, para que ambas vayamos a sentencia juntas. Yo no le digo nada a las chicas”, respondió.

Cathy Sáenz también se mostró en contra del calificativo que utilizó Dorita Orbegoso para referirse a sus compañeras de “Reinas del show”. “Decirles títeres, es decirles que no tienen decisión propia. Natalie y Korina no son títeres y están donde están porque son chicas inteligentes, así que a mí no me echen la culpa de nada”, indicó la popular ‘Mamacha’.

Finalmente, la exproductora de “Esto es Guerra” puso paños fríos a la situación. “Dorita es y seguirá siendo mi amiga, no solo es mi compañera. Ella es mi amiga y la quiero”.