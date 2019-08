Héctor Becerril cuestiona a César Ritter y usuarios lo trolean

La polémica que envuelve a un actor y congresista no tiene cuándo acabar. Luego de que César Ritter mostrara el examen toxicológico al que se sometió, Héctor Becerril se mostró disconforme.

“Sé que no habrá respuesta, ni que cumplirá. Sé que no tiene palabra y que inventará cualquier excusa a la altura de su moral. Yo sí cumplí con mi palabra”, manifestó el actor peruano en Twitter a la hora de mostrar los resultados de su análisis de orina.

“Usted @hectorbecerrilr no representa a nadie en Lambayeque, usted representa al peor congreso de la historia del Perú”, agregó el actor César Ritter.

Héctor Becerril expresó que no estaba de acuerdo con dicho examen toxicológico porque considera que no es suficiente para demostrar que el actor de teleseries peruanas como “Al fondo hay sitio” y “Así es la vida” no se droga.

Por el ello, el parlamentario retó al artista a hacerse un nuevo examen, pero de cabello. La cita se debía de dar este jueves 1 de agosto, a las 9:00 p.m., en una conocida clínica local.

“@RitterCesar examen en orina que muestras, solo dice que en las últimas horas no consumiste cocaína, el reto es examen de cabello, donde la droga se acumula hasta 3 años. No creo que por evitar este examen te adelantaste hoy (miércoles 31). Te espero mañana 9 AM. Av. Aviación 4911 Surco.MULTILAB”, tuiteó Héctor Becerril.

Aunque César Ritter nunca aceptó el reto, el parlamentario de Fuerza Popular se hizo presente en dicho nosocomio, pero nunca se encontró con el actor.

“@RitterCesar Hoy te estuve esperando desde las 9 a.m. en el Laboratorio Multilab, para hacernos nuestros análisis toxicológicos de cabello donde los metabólicos de la cocaína se acumulan hasta por 3 años, nunca llegaste, que el pueblo saque su cuenta quién se corrió y porqué”, expresó el congresista fujimorista en Twitter.

Lejos de lograr que sus seguidores lo apoyen, Héctor Becerril fue troleado por algunos de ellos, pues le dijeron que César Ritter sí trabaja.

“El si trabaja. Zorrino”, “Oe a ti ya nadie te cree”, “Payaso” y “Como se nota que este es el más vago del Congreso. Zorrino vago. Trabaja zángano”; fueron algunos de los comentarios que más resaltan en Twitter.

Otros cibernautas aprovecharon la publicación de Héctor Becerril para pedirle que muestre los resultados de sus análisis, en caso los hubiese hecho. “Que raro que ninguno de los que estuvieron hoy ahí desde las 8:30 a.m. te haya visto... ¿y si subes los resultados de tu exámen toxicológico de pelo?”, “¿Y te hiciste la prueba? El que no la debe no la teme” y “¿Y tú te lo hiciste?”, tuitearon.