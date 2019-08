Angie Arizaga niega toda posibilidad de reconciliación con Nicola Porcella

Todo indica que Angie Arizaga y Nicola Porcella la tienen clara, no hay ni habrá reconciliación de lo que un día fuera su relación amorosa. Ambos lo han descartado, incluso la posibilidad de una amistad, pero eso sí, no han dudado en asegurar que si hay un trato cordial.

Por su parte, Angie Arizaga ha descartado cualquier posibilidad con excapitán de Esto es Guerra: “Nada de reconciliación, lo que hay es un buen ambiente de trabajo porque hemos coincidido en el circo. Yo estoy enfocada en mi trabajo, no pienso tener una relación”.

En otro extracto, la ‘Negrita’ aseguró que no piensa por el momento en el amor, que está enfocada en sus proyectos profesionales: “Me siento bien soltera, no tengo ningún apuro en tener pareja. Disfruto de mis tiempos, de mi familia, de mi perrito. Además, realizando cosas diferentes en la televisión, como fue la cobertura en Fiestas Patrias, donde me tocó una secuencia gastronómica”.

Vale recordar que posterior a la ruptura con Nicola Porcella, Angie Arizaga se vio relacionada con el velerista peruano Stefano Peschiera, así como en el modelo y excombatiente español Fabio Agostini, pero todo indica que en ambos casos no pasaron de salidas fugaces.

Nicola Porcella rechaza amistad con Angie Arizaga

En la otra vereda, Nicola Porcella ya ha referido en diversas ocasiones que a pesar de la abrupta ruptura que tuvo con Angie Arizaga, solo tiene buenos deseos para ella y espera consiga los objetivos que se trazado.

“Con Angie no hay remember, no existe ni un chance. No hay amistad, no va a haber, no tenemos nada de qué hablar. Ha pasado más de un año desde que terminamos y cada uno hace su vida”. De hecho, cuando la pareja terminó su relación, Porcella ha sido visto en diversas fiestas las cuales compartía en redes sociales, teniendo su punto más álgido la reunión en una casa alejada en el balneario de Asia (al sur de Lima) donde surgió la polémica de algunas asistentes habrían sido drogadas contra su voluntad.

Tras ello, Nicola Porcella mantuvo perfil bajo pues no regresó a Esto es Guerra, se presentó en “En el Valor de la Verdad” con Beto Ortiz, pero recientemente reapareció en el circo del reality de competencias.