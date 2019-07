Actriz de ‘Zoey 101’ rompe en llanto tras recordar traumas en la comedia juvenil de Nickelodeon

El elenco de ‘Zoey 101’ se reencontró después de 11 años y provocaron varias reacciones entre sus miles de fanáticos. Sin embargo, la actriz que interpretó a “Nicole”, Alexa Nikolas, rompió en llanto por no haber sido invitada a la famosa reunión.

A través de Instagram, Alexa Nikolas publicó una serie de historias en las que se muestra triste por ser excluida del reencuentro, además reveló que sufrió de traumas en la serie juvenil.

“¿Por qué estoy fuera de esto todavía? Lol es un poco gracioso. Tenemos como 30 años. Asombroso”, escribió la actriz en la foto de Christopher Massey (Michael)

Luego Alexa Nikolas anuncia que prepara un video donde explicará su experiencia de ser ‘Nicole’ en ‘Zoey 101’. “Este reencuentro de Zoey 101 está desencadenando un montón de traumas infantiles”, escribió en una de las historias de Instagram.

"Nunca quise apartarme del reencuentro. Especialmente si Dan no participaría. Todo fue sarcasmo sobre lo ridículo que es todo esto. Y desgarrador. La petición fue una broma. De ahí las risas. Simplemente no podía creerlo. Todavía estoy en shock", señaló.

En otra publicación, Alexa Nikolas escribe algunos crímenes o fetiches extraños de Dan Schneider y de otros trabajadores de Nickelodeon.

“¿Que es esto? Eliminé esto hace un tiempo porque no quiero afectar a otros. Ciertas experiencias pueden ser extremadamente frágiles. Lo sé. Pero esto es algo que realmente me molesta. Esto no esta bien. ¿Está aparte de este reencuentro? Esto no esta bien”, escribió quien fue la mejor amiga de Zoey en la ficción.

En la imagen se observa a una joven actriz mordiéndose los pies, un fetiche por el cual ha sido acusado el creador de la serie.

Cabe resaltar que Dan Schneider fue despedido de Nickelodeon el 26 de marzo del 2018. Esto explotó en las redes sociales y en los medios de comunicación porque se especuló que habría cometido actos de pedofilia con muchas de las actrices que dirigía.

Sin embargo, el guionista difundió la imagen del reencuentro de ‘Zoey 101’ en Instagram. “No estoy seguro de cómo me siento con mis nuevos anteojos, pero esta fue una de las noches más divertidas. ¡Un elenco maravilloso de niños en ese momento, y aún mejor, hoy todos adultos! ¡Mucho amor y respeto para todos ustedes!”, expresó.

En las imágenes, se aprecia a Sean Flynn (Chase), Matthew Underwood (Logan), Paul Butcher (Dustin), Erin Danders (Quinn), Victoria Justice (Lola), Jack Salvatore (Jack) y Chistopher Massey (Michael).