Tilsa Lozano Blanca Rodríguez: esposa de Juan Manuel Vargas se molesta en Instagram al ser confundida con polémica conductora

Los nombres de Tilsa Lozano, Blanca Rodríguez y Juan Manuel Vargas siguen relacionados a pesar de los años que han transcurrido; esta vez la víctima de comentarios mal intencionados fue la esposa del exjugador de Universitario quien fue confundida con la jurado de “Reinas del Show” tras publicar una curiosa foto en Instagram.

Sin descripción alguna, Blanca Rodríguez publicó una foto mostrándose de forma natural, sin recurrir a maquillaje alguno, mirando de frente al lenta de la cámara pero con el rostro girado hacia la derecha.

La publicación, que alcanza casi los 8 mil corazones, recibió el elogio de la gran mayoría de sus seguidores quienes la destacan de una mujer de empuje, pero también por su belleza natural. Sin embargo, hubieron algunos usuarios que decidieron hacerle comentarios fuera de lugar comparando la imagen con las que suele tomarse Tilsa Lozano, con quien se supo Juan Manuel Vargas tuvo un largo amorío.

Blanca Rodríguez eliminó estos comentarios, sin embargo, en una de sus respuestas se pudo leer lo siguiente: “Tu opinión no es la verdad. No quiere decir que, porque te pasó, tienes la razón. Tú sabes lo que viviste, yo sé lo que viví. No generalices”.