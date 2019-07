“The Walking Dead ha catapultado mi carrera”

Chandler Riggs. El joven actor, recordado por su papel como ‘Carl Grimes’ en la serie zombi, conversó con La República durante su visita a la Comic Con Lima 2019.

El joven actor estadounidense Chandler Riggs, famoso por interpretar a Carl Grimes en la exitosa serie de AMC ‘The Walking Dead’, llegó a nuestra capital para participar en la Comic Con Lima 2019, firmar autógrafos y tomarse fotos. Atrás dejó la imagen del pequeño niño de pómulos rosados y sombrero de sheriff , imagen con la que se dio a conocer en la historia en la que estuvo durante 7 temporadas. Hoy a sus 20 años, comienza a consolidar su carrera con gran entusiasmo y no deja de agradecer las oportunidades que se le abrieron gracias a ‘Carl’.

Dotado de una simpatía y sencillez naturales, Chandler conversó unos minutos con La República, solo un poco antes de desatar la euforia entre los cientos de fans, con los que pacientemente compartió momentos, selfies y firmas. Hoy repetirá la faena de 3 a 5 p.m.

¿Qué personajes de los cómics o películas de la cultura pop te gustan?

Me gustan mucho Spiderman y Han Solo (Star Wars). Es bacán estar rodeado de toda esta gente y actores. Es muy chévere ver cómo estas personas que interpretan a estos personajes han logrado ser lo que son y hacer lo que han hecho. Es fascinante, los admiro.

¿Qué ha significado para ti crecer dentro de una serie tan exitosa como ‘The Walking Dead’?

Ha sido alucinante, una experiencia que definitivamente no voy a olvidar jamás, además es genial poder conocer a los fans gracias a este tipo de eventos como la Comic Con.

La gente te reconoce por tu personaje de Carl en ‘The Walking Dead’, ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Consideras que ‘Carl Grimes’ fue bueno para tu carrera o no te gustaría que te recuerden solo por este papel?

No. De hecho estoy interpretando muchos papeles ahora. Eso de ser el niño de la serie zombi no es algo que me defina. Ciertamente, la serie ha sido una parte significativa en el tiempo y en el corazón de mi vida y estoy muy orgulloso de eso. Ha catapultado mi carrera en muchos otros aspectos que estoy tratando ahora mismo. Es muy chévere porque gracias a eso, estoy haciendo otras series y también música.

Tu personaje de ‘Carl Grimes’ ha crecido contigo, ha evolucionado contigo. ¿Ha sido difícil desprenderte de él para poder interpretar a ‘PJ’, tu nuevo rol en la serie ‘A Million Little Things’?

Definitivamente sí, ha sido difícil desprenderme de ‘Carl’, ha sido parte de mí. Pero me ha abierto muchas puertas, tengo muchas otras posibilidades para trabajar. Es muy chévere hacer otras cosas.

¿En la segunda temporada de ‘A Million Little Things’, tu personaje de ‘PJ’ tomará mayor relevancia?

Sí, definitivamente será más relevante y espero que pronto puedan verla,en este mismo momento se está grabando. ❖