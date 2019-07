Novia de Luis Miguel rompe su silencio sobre su rumores de aborto

La actual pareja de Luis Miguel, Mollie Gould, se vio envuelta en un escándalo que desató la revista TV Notas en su más reciente número.

Según el mencionado medio, el ‘Sol de México’ se enfureció cuando su novia supuestamente le contó que estaba esperando un hijo y el cantante le pidió que no tuviera al bebé.

"Cuando Mollie le dio la sorpresa, éste, en lugar de alegrarse por la gran noticia, se portó indiferente y explotó en ira; se molestó mucho y le gritó que había cometido un gran error, pues desde que empezaron su relación, él ya le había aclarado que no pensaba tener más hijos, que quería disfrutar la vida sin más compromiso, responsabilidades, ni problemas", contó la revista, basándose en una fuente cercana a la pareja.

“(Mollie) estaba muy triste y angustiada, pensaba que el cantante Luis Miguel actuaría diferente, incluso que cambiaría de opinión en cuanto lo supiera, pero no fue así. Aunque Mollie es una mujer independiente y tiene su dinerito, sabía que no podría cargar sola con la responsabilidad de un bebé en este momento, pues de cierta forma modificaría su estilo de vida y la afectaría en su trabajo como modelo; también sabía que el bebé no la ayudaría a amarrar más a Luismi”, agregó el informante a la revista.

Ante esto, la joven utilizó sus historias de Instagram para enviar una serie de mensaje donde desmentía tajantemente haber cometido tal acto.

"Nunca he tenido un aborto. Fabricar una mentira sobre un bebé es repugnante. Nunca he faltado a un show en dos años de gira. Quien haya escrito esta historia y esté ganando dinero de ella es repulsivo; y fabricar una mentira así sobre una persona es francamente triste." escribió.

Asimismo, aseguró que todo lo expuesto en TV Notas sobre ella es totalmente un mentira. Eso quiere decir que no se encuentra embarazada.

“Espero que haya valido el tiempo que se tomaron para escribir una noticia falsa porque ahora no vale nada. Encuentren algo mejor que hacer en la vida, como hablar de la belleza del planeta y la felicidad en el mundo. Hay demasiada negatividad y personas falsas en esta tierra.”, concluyó.

¿Quién es Mollie Gould?

Mollie Gould es una modelo y bailarina estadounidense de tan solo 20 años. Actualmente trabaja como corista de Luis Miguel.