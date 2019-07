¡No quiere más chiquillos! Lucía de La Cruz busca el amor en hombres maduros

Lucía de La Cruz es una de las voces más prodigiosas de la música criolla; la cantante se ha ganado la fama por su potente voz, pero también por sus constantes escándalos, entre ellos los amorosos, que en su mayoría se han caracterizados por ser relaciones tormentosas con hombres mucho menores que ella. La criolla parece estar harta de los ‘chiquillos’ y espera conocer a un hombre maduro que sepa lo que quiere.

En estos días, Lucía de La Cruz se encuentra de gira por Europa llevando lo mejor de su repertorio que es una oda a las raíces de la música tradicional de nuestro país. En ese ínterin, la cantante aprovechó para hablar de su situación amorosa actual:

“He visto hombres muy guapos que siguen mi carrera, sigo soltera… pero no desatendida. Claro que me gustaría encontrar el amor, pero con un hombre maduro, que sepa bien lo que quiere”, y es que Lucía de La Cruz tuvo romances muy mediáticos, no solo por lo menor que eran sus parejas sino por los constantes problemas en que se veían envueltos, cuyos trapitos siempre eran develados delante de una cámara de televisión siendo la comidilla de la prensa especializada.

Lucía de La Cruz y Luis Caycho se casaron, pero tuvieron un divorcio turbulento. Foto: Facebook

Lucía de La Cruz y ‘El Chamaco’

Uno de sus romances más mediáticos fue con el cantante urbano Luis Caycho conocido como ‘Luisito El Chamaco’, con quien la criolla llegó a contraer matrimonio pero tras muchas polémicas y fuertes declaraciones en televisión, se divorciaron a finales de agosto de 2014. A pesar de lo conflictiva que fue la separación de la pareja, ambos aseguraron que a pesar que murió el amor mantenían el respeto y el recuerdo de los buenos momentos.

El amor de su vida

Sin embargo, Lucía de La Cruz confesó que el amor que marcó su vida fue Percy García, que tenía 20 años cuando se conocieron y la cantante con 40, amor del que nació su hija Génesis Xiomara. En 2014 la criolla declararía: “Él jamás va a irse de este mundo para mí, porque si él viviera no hubiera pasado tantas cosas feas, como conocer personas que no valoran el amor que le doy (en alusión a Luis Caycho)”, y agregaría: “Yo, cada vez que hablo de Percy mi corazón se llena de muchas cosas lindas”.

Precisamente, Percy García falleció tras un largo tiempo de relación; Lucía de La Cruz asegura que fue de cáncer, aunque otros presumen fue de VIH. En su momento, la criolla se hizo la respectiva prueba para descartar esta última enfermedad. En una entrevista dada a Caretas comentó al respecto: “Algunos dicen que murió de SIDA. Si fue así, gracias a Dios, estoy sana y bendita”.