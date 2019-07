Irina Baeva revela cómo se lleva Gabriel Soto con los padres de ella [VIDEO]

Gabriel Soto e Irina Baeva parecen avanzar cada vez más en su relación luego de la polémica que surgió cuando la modelo rusa fue tachada como la tercera en discordia y el motivo de divorcio del actor con Geraldine Bazán, con quien tiene dos hijas.

Ahora, la pareja fue captada embarcándose hacía Miami, donde el actor de 44 años, participará del musical ‘Cleopatra metió la pata’.

Antes de subir al avión la pareja respondió algunas preguntas sobre cómo es la relación de Gabriel Soto con los padres de Irina Baeva.

“Sí, sí, ya lo conocen, les encanta, les cae súper bien, lo quieren mucho, se hablan por mensaje”, comentó la modelo de 26 años.





Sin embargo, el actor aclaró que “ya pronto” conocería en persona a los padres de su novia, aunque sin especificar si los invitaría a México o viajarían juntos a Rusia.

Con respecto al idioma ruso, Gabriel Soto señaló que Irina Baeva intenta enseñarle algunas palabras, pero él no logra memorizarlas.

Gabriel Soto y Martha Julia

Por otro lado, el actor evitó pronunciarse sobre las recientes declaraciones de la actriz Martha Julia, quien fue su pareja hace 15 años.

La actriz de “Por amar sin ley” y “En tierras salvajes” comentó que el actor había sido el “amor de su vida”. A esto el exintegrante de la agrupación Kairo dijo:

“Ya no voy a decir nada porque empiezan ahí con todos los chismes, no voy a hablar de eso para no armar ninguna polémica yo respeto enormemente, y también respeto mi relación actual”.