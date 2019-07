Carlos Álvarez pide que se haga justicia con asesinato de cachorro en San Martín de Porres

La muerte de un cachorro que fue lanzado del quinto piso de una casa por un mujer en San Martín de Porres ha causado la indignación de muchos usuarios en las redes sociales. Entre ellos, el cómico Carlos Álvarez, quien no dudó en acudir a la comisaría del distrito donde su sucedió el asesinato.

A través de Facebook, Carlos Álvarez se pronunció sobre la muerte de la indefensa mascota y brindó su apoyo a los animalistas para que la denuncia contra la mujer continúe en curso.

“Estoy en camino a la comisaría de Sol de Oro en San Martín de Porres, para apoyar a que se haga justicia con el crimen de este animalito indefenso. Sé que los amigos animalistas el día de hoy lograron poner la denuncia, cuenten conmigo”, escribió Carlos Álvarez.

La publicación del cómico cuenta con más de tres mil reacciones en la mencionada red social. Los usuarios respaldaron y agradecieron su apoyo incondicional contra el maltrato animal.

Cabe resaltar que la acusada por la muerte del cachorro aceptó que arrojó al can desde lo alto de su vivienda pero aseguró que no tuvo el objetivo de quitarle la vida. “No era mi intención matarlo, lo tiré, eso es todo, no puedo dar más explicaciones”, indicó a América Noticias.