Alejandra Baigorria no minimizó a Gladys Tejeda en las redes sociales

La atleta huancaína Gladys Tejeda nos llenó de orgullo la semana pasada, debido a que fue la primera deportista peruana en ganar una medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2019, evento que se desarrolla en Lima.

Gladys Tejeda, quien hizo récord panamericano, el pasado sábado se volvió tendencia por su logro y recibió miles de elogios en las redes sociales; sin embargo, un tuit sobre la fondista generó mucha molestia.

“¿Tanta cámara a Gladys Tejeda? Lo que ella hace, lo hago yo a diario en el programa y con obstáculos, no tiene gracia, no jala auspicios”, es el mensaje que tiene como autor a Alejandra Baigorria; sin embargo, la empresaria nunca hizo tal comentario.

Varios usuarios de Twitter se dieron cuenta del error al observar que la cuenta de Alejandra Baigorria no está verificada.

“El perfil de #Alejandrabaigorria no tiene el check azul, es puro fake”, “La gente odiando a Alejandra Baigorria por un tweet fake, por qué hacen eso”, “No tengo idea de quién es #alejandrabaigorria pero que feo que la gente haga fake”, “El perfil de @AleBaigorria1

no tiene el check azul. Despierten” y “La persona que hecho ese tweet de Alejandra Baigorria la debe odiar mal”; fueron los mensajes de las personas que se dieron cuenta del fake news.

Sin embargo, no todos se percataron del error y atacaron a la integrante de “Esto es Guerra” en Twitter. “Si Alejandra Baigorria dijo lo que dijo, hay que decirle que la diferencia entre ella y Glady Tejeda es que ella nos avergüenza día a día, mientras que Gladys Tejada nos enorgullecido en tan solo un día”, “Pensé que eres un poquito brutita, pero leyendo lo que publicas de Gladys Tejeda me doy cuenta que eres un burraza”, “Como es que Alejandra Baigorria puede compararse con Gladys, no hay punto de comparación”, “Si fuera rubia, Gladys Tejeda no escribiría tanta soncera como Alejandra Baigorria, o tal vez escribe por envidia?, Lamentablemente la tv basura son racistas” y “Alejandra Baigorria, cuyo único mérito es ser parte de los llamados programas ‘Basura’de la tv peruana, se atrevió a desmerecer, minimizar y compararse con nuestra medalla de oro panamericano Gladys Tejeda”; fueron las duras críticas que estuvieron dirigidos a la chica reality.