Selena Gomez se pronuncia sobre supuesta burla de Becky G

La ola de ataques en redes que recibió la cantante Becky G, luego de que supuestamente se haya burlado de la letra de una de las canciones de Selena Gomez, llegó a los oídos de la exestrella de Disney.

Según información del portal Hollywood Life, que asegura haberse contactado con una fuente muy cercana a Selena Gomez, ella no estaría molesta con Becky G y también considera que el tema se salió de control debido a una malinterpretación en sus declaraciones.

“Selena cree que todo este calvario sobre los comentarios de Becky G ha sido una exageración. Ella no guarda resentimientos ni rencor por los comentarios de Becky sobre sus letras y no entiende de qué se trata todo este alboroto.”, indica la revista.

Además, según la misma fuente, ambas han trabajado juntas en la película Hotel Transilvania, negando algún tipo de enfrentamiento. “Selena respeta completamente a Becky como artista y no considera que estuviera colgándose de ella, en absoluto. Selena aprecia mucho a sus fans que siempre la defienden, pero no hay razón para que nadie ataque a Becky", agregó.

Otras fuentes consultadas por el Hollywood Life también coinciden en que ambas cantantes no tendrían ningún problema y que todo se habría tratado de un malentendido.

PUEDES VER Selena Gómez quedó impactada con regalo que le dieron sus amigas en su cumpleaños

Como se recuerda, este incidente inició luego de difundirse un video donde supuestamente Becky G se burla de su colega por una estrofa que interpreta en la canción “Taky Taky”.

Esto no fue bien recibido por la legión de fanes de Selena Gomez, que empezaron a atacarla por redes sociales. Sin embargo, luego se supo que el clip pertenecía a una entrevista y que había sido sacado de contexto.

“A ver, sinceramente, ¿por qué hace cosas así la gente? Puedes querer a tu artista favorito, pero eso no significa que debas esforzarte por hablar mal de otros. Nunca he comprendido ese tipo de dinámicas, me confunde tanto o más que la idea de dormir durante una fiesta”, fue el pronunciamiento que realizó Becky G al respecto.