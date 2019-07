Doña Peta pone en su lugar a Paco Bazán por pregunta sobre matrimonio de Paolo Guerrero

Sorprendió al exfutbolista con respuesta. Doña Peta, la madre de Paolo Guerrero, fue una de las invitadas al programa “Mi gente dice”, espacio que conduce Paco Bazán, quien tuvo una carrera como arquero en Universitario de Deportes.

Durante su visita al programa, doña Peta recibió una serie de preguntas sobre su hijo Paolo Guerrero, y la vida amorosa que lleva al lado de la modelo Alondra García Miró. Cuando le dio la bienvenida, el conductor de televisión Paco Bazán le hizo un primer pedido para que hable sobre la vida privada del ‘Depredador’.

“Una pregunta breve que el Perú no quiere saber, ¿se casa Paolo, sí o no?”

En respuesta, la madre de Paolo Guerrero provocó las risas de los invitados con esta pícara respuesta: “no me preguntes eso, pues Paco. Yo que voy a saber. Eso no”. El exfutbolista reaccionó diciendo: “no sé, yo me preguntaba, no más”.

Este no fue el único intento fallido de Paco Bazán para poder conseguir una respuesta de doña Peta sobre el posible matrimonio de Paolo Guerrero y Alondra García Miró.

Ya en la competencia, donde se enfrentó con la madre de Yoshimar Yotún, el conductor de “Mi gente dice” volvió a intentar preguntarle a la madre del futbolista sobre su vida amorosa y la decisión que tomaría para contraer matrimonio con la empresaria Alondra García Miró. Incluso, hasta se invitó a la boda, si es que se llega a dar.

“Paolo no se ha casado nunca"

- ”No"

"Todavía no. Es un estupendo padre con unos hijos maravillosos. Todavía no se ha casado, pero podría casarse"

- “Claro, si está todavía joven”

"Si se casa me invita"

- “Claro, por qué no”

“Y voy con estas botas que se las he quitado al mariachi”

¿Alondra García Miró y Paolo Guerreron se reconciliaron para ser pareja?

Pese a los rumores que se han expuesto, por videos y fotos comprometedoras, Paolo Guerrero y Alondra García Miró no se han animado a confirmar que son pareja.