Muere Russi Taylor, la voz de Minnie Mouse

Russi Taylor, quien en los últimos 30 años dio la voz animada a Minnie Mouse, murió en California a los 75 años de edad. “Minnie Mouse ha perdido su voz con la muerte de Russi Taylor”, señaló el presidente y director ejecutivo de la compañía, Bob Iger. Taylor también dio voz a multitud de personajes, incluso trabajó en ‘Los Simpson’. Sin embargo, su fama trascendió gracias a su interpretación como la dulce compañera del ratón Mickey. “Durante más de 30 años, Minnie y Russi trabajaron juntas para divertir a millones de personas en todo el mundo, una asociación que ha hecho de Minnie un ícono global y a Russi la convirtió en una leyenda de Disney”, dijo Iger. Russi ingresó a trabajar para Disney cuando era una niña y conoció accidentalmente a Walt Disney en Disneyland. “Compartimos palomitas en la banca. Me preguntó que quería hacer cuando fuera mayor y yo le contesté: ‘Quiero trabajar para usted’. Él dijo ok... y es lo que he hecho hasta ahora”, contó Taylor una vez. ❖