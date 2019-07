Mayella Lloclla pide ayuda tras sufrir robo en conocido centro comercial

Muchos famosos de nuestro país aprovecharon el feriado largo por Fiestas Patrias para poder viajar y conocer destinos turísticos del Perú. Una de ellas fue la actriz peruana Mayella Lloclla, conocida por sus participaciones en cine, televisión y teatro.

Mayella Lloclla eligió como destino turístico a Cajamarca, en el cual estuvo unos días disfrutando de los paisajes que le regala el Perú. Pese a que estaba viviendo una aventura inolvidable, ella tuvo que mostrar el lado negativo de sus vacaciones.

A través de su página oficial de Facebook, la actriz peruana publicó un video en el que denuncia que fue víctima de un robo mientras se estaba tomando unas fotos en un creativo mural 3D que se encuentra instalado en el centro comercial Open Plaza de Cajamarca.

En la grabación que realizó para Facebook se puede escuchar a Mayella Lloclla narrando lo que había ocurrido antes de ser una víctima más de la delincuencia.

“Estoy en el Open Plaza de Cajamarca. Me fui a tomar unas fotos en unos murales 3D, que justo publique en las historias de Instagram".

La estrella de la serie de televisión “El último bastión” manifestó que una persona le había robado una pequeña mochila de color negro en la que se encontraban sus pertenencias personales.

“... En un ratito, ya no estaba mi mochila, despareció. Estoy pidiendo las cámaras de vigilancia para ver quién se la llevó. Hay una persona que me dice que no hay cámaras de seguridad donde esta el mural”.

Mayella Lloclla pidió por favor que la persona que tomó su mochila le haga la devolución de sus documentos personales que se encontraban al interior del objeto robado en el centro comercial Open Plaza de Cajamarca.