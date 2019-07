Laly Goyzueta responde a críticas en redes sociales: “Seré vieja pero no defiendo corruptos”

Luego que durante el mensaje a la Nación el presidente Martín Vizcarra propusiera adelantar las elecciones generales al 2020, diversos personajes de la farándula local se pronunciaron a través de sus redes sociales, uno de ellos fue la actriz Laly Goyzueta.

La experimentada artista, al igual que la mayoría de sus colegas, felicitó lo dicho por el mandatario presidencial en Fiestas Patrias y criticó duramente a los congresistas de la República.

PUEDES VER: Laly se casó como princesa Leia

Tras sus cuestionamientos, la actriz tuvo que soportar una serie de críticas en redes sociales, por lo que decidió pronunciarse en su cuenta oficial de Twitter.

“Es sintomático que celebren los comunistas”, comentó Salvador Heresi a través de su cuenta de Twitter. La artista decidió compartir esta publicación junto al mensaje: “Celebro que ya no tendré que pagarles el sueldo y no soy comunista”.

A raíz de su comentario, un cibernauta se burló de Laly Goyzueta por su edad; sin embargo, esta no se quedó callada ante la ofensa y le respondió: “Seré vieja pero no defiendo corruptos”.

César Ritter tras mensaje a la Nación: “Que empiece la desratización”

El actor César Ritter, quien participó en famosas producciones nacionales como “Así es la vida” o “Los Vílchez”, compartió un polémico mensaje luego de que el presidente Martín Vizcarra propusiera adelantar las elecciones presidenciales y congresales al 2020. “Ahora sí, que empiece la desratización”, manifestó en Twitter.

Óscar López Arias arremete contra Héctor Becerril tras mensaje a la Nación

El congresista Héctor Becerril compartió una publicación tras el mensaje a la Nación del presidente Martín Vizcarra. “Hay algo muy raro, no llega al Congreso el Premier del Solar y Vizcarra, ¿estaba muy nervioso?¿Que tramaron? No fui al Congreso como protesta, porque no puedo recibir a quien nos ataca y amenaza constantemente, eso no es democrático”, escribió en Twitter.

Al ver este post, el actor Óscar López Arias se mostró indignado y le envió un duro mensaje al legislador de Fuerza Popular. “Desaparece del Congreso, de Lima, y del país pedazo de lame taper, corrupto e impresentable fujimorista #BecerrilNuncaMas #Fuera", expresó en la misma red social.