Juliana Oxenford habla de su supuesto despido en Latina

Pone fin a los rumores. Juliana Oxenford utilizó sus redes sociales para aclarar su situación laboral, debido a los diversos rumores que se tejieron sobre la periodista peruana.

Pese a que la misma Juliana Oxenford dio a conocer que iba a estar de vacaciones y que iba a viajar con su familia, algunos usuarios aseguraron que la comunicadora fue despedida de Latina, mientras que otros indicaron que ella renunció.

Ante dichas suposiciones, la conductora de “90 Central” utilizó sus redes sociales para aclarar cuál es su actual situación laboral. Según dijo, ella sigue firme en el canal de San Felipe.

A través de Instagram, la periodista peruana invitó a sus seguidores a sintonizar Latina para que la vean. Solo indicó que el horario iba a tener una modificación, debido a los Juegos Panamericanos 2019.

“Ahora sí, de vuelta al ruedo. Nos vemos 7.30pm (un poco más tarde de lo normal por los Panamericanos) en #90Central. No señores, no me han sacado y tampoco he renunciado. No sé de donde inventan tantas fantasías cada vez que salgo de vacaciones. En todo caso, cuando suceda, seré yo la primera en contárselos”, escribió Juliana Oxenford en sus redes sociales.

“Juliana por qué te fuiste de radio Exitosa”, preguntó una usuaria de Instagram sobre el otro trabajo de la periodista, a lo que esta expresó: “Son vacaciones. Vuelvo el 1 de agosto”.

Tras reaparecer en “90 Central”, los seguidores de Juliana Oxenford la elogiaron. “Dios, miren el canal 2. @JulianaOxenford sí dice fuerte y claro lo que dice el pueblo y no como otros periodistas que se mueren de miedo de declararlo. Dilo, la mayoría de los peruanos quieren que ¡CIERREN EL CONGRESO!”, “Gracias por todo lo dicho @JulianaOxenford más claras no pueden ser las cosas” y “@JulianaOxenford muy precisa y concisa tu apreciación sobre el discurso del presidente @MartinVizcarraC el pueblo merece respeto Perú”; fueron algunos mensajes que la periodista retuiteó.

Juliana Oxenford elogió a Martín Vizcarra por su mensaje a la nación

El anuncio del presidente peruano el último 28 de julio generó alboroto en las redes sociales, incluso el presidente Vizcarra se volvió tendencia en Twitter. Uno de los mensajes con más reacciones fue el de Juliana Oxenford.

La esposa del publicista Milovan Radovic elogió a Martín Vizcarra por el anuncio que generó alboroto en el Congreso de La República, pese a que horas antes criticó el mensaje a la nación.

“Podemos estar o no de acuerdo con este gobierno, pero hay algo que es cierto: lo que ha hecho Vizcarra es valiente”, expresó Juliana Oxenford en Twitter.