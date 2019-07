Jaime Bayly: “Si Justin Bieber le pidiera a mi mujer pasar la noche, ella no dudaría en irse con él”

El periodista y escritor Jaime Bayly generó gran asombro entre sus fans al hacer una revelación sobre su vida íntima con Silvia Núñez del Arco, su esposa y madre de su última hija.

En su columna de opinión en el portal Infobae titulada “Tantos locos juntos”, el popular ‘Niño terrible’ contó que viajó junto a su pareja y su hija desde su residencia en Miami a la ciudad de Seattle para relajarse por un breve tiempo.

“No es fácil venir a Seattle. Desde Miami, es un vuelo de seis horas, en un avión pequeño, sin grandes comodidades”, expresó al inicio de su publicación.

Luego dio a conocer que Silvia Núñez del Arco hubiese preferido ir a la ciudad de Los Ángeles para encontrarse con el cantante Justien Bieber, pues, tiene una cercanía con el canadiense.

“Tampoco fue fácil convencer a mi esposa para viajar a Seattle. Ella quería volver a Los Ángeles. Adora esa ciudad. De vez en cuando se encuentra con el cantante Justin Bieber en la piscina del hotel. Conversan brevemente como si ambos fuesen celebridades. Tiene el buen gusto de no pedirle una foto”, mencionó.

Pero lo más llamativo del escrito fue cuando Jaime Bayly afirmó que su esposa estaría dispuesta a mantener un encuentro íntimo con el intérprete de “Sorry” si es que este se lo propusiera. “Si Bieber le dijera para pasar la noche juntos, mi mujer no dudaría en irse con él. No puedo competir con Bieber. Estoy derrotado”, indicó el polémico periodista.

El escritor peruano prosiguió contando todo los detalles del viaje que realizó a Seattle en Estados Unidos.

Jaime Bayly critica a Bad Bunny

Jaime Bayly lanzó duras palabras contra el trapero Bad Bunny luego que este anunciara que se retiraría temporalmente de la música para sumarse a las protestas en busca de que Ricardo Roselló renunciara al gobierno de Puerto Rico. “Me cuesta trabajo entender a este muchacho, no sé si ha recibido picaduras ponzoñosas en el rostro o si quiere prevenirse de ellas... Lo que ellos no pueden pretender es que representan a Puerto Rico porque a duras penas se representan a sí mismos. Yo no sé si este hombre cuando está hablando está despierto y no sé si está lúcido y no sé si está sobrio”, expresó en su programa “Bayly”.