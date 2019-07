Hija de Bruce Lee contra Tarantino: “Retrata a mi padre como idiota”

Shannon Lee, la hija del mítico Bruce Lee expresó su molestia por la forma en que el director Quentin Tarantino retrata a su padre en la reciente cinta ‘Once Upon a Time in Hollywood’, pues asegura que lo mostró como un “idiota, arrogante, lleno de palabras huecas” y acusó al cineasta de tratar la imagen de su padre con el mismo racismo que Bruce Lee sufrió durante su lucha para abrirse paso en Hollywood.

Durante una entrevista con The Wrap, la hija del actor fallecido relató que hay una escena en donde Cliff Booth (Brad Pitt) intercambia insultos con Bruce Lee afuera del set de ‘El avispón verde’, entonces acuerdan un duelo de tres rounds y comienzan a pelear.

“Lo retrataron como un idiota, arrogante, con la cabeza hueca y no como una persona que peleó el triple de duro para lograr lo que a otras personas se les dio de manera natural (…) Fue realmente incómodo sentarme en una sala de cine y escuchar a las personas reírse de mi padre”, comentó.

“Entiendo que su intención era que el personaje de Brad Pitt fuera el tipo rudo capaz de vencer a Bruce Lee, pero ellos no tenían que tratarlo de la misma manera en que el Hollywood caucásico lo trató cuando estaba vivo”, señaló la única hija que le queda viva al actor de origen chino.

PUEDES VER Bruce Lee: Hija de actor furiosa con Tarantino por incluirlo en Once Upon a Time

Sin embargo, no es la primera vez que Shannon Lee expresa su molestia con Tarantino, pues hace unos meses aseguró que el cineasta no se acercó a la familia para pedir permiso o asesoramiento para mostrar a Bruce Lee en ‘Once Upon a Time in Hollywood’.