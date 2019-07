Brad Pitt fue víctima de acoso en filmación de “Once upon a time in Hollywood”

El actor Brad Pitt retomó su carrera en Hollywood bajo la dirección del famoso cineasta Quentin Tarantino, quien ha puesto su sello en su nueva película, a la cual tituló “Once upon a time in Hollywood”, en la que también participan Leonardo DiCaprio y Margot Robbie.

Durante el avant premiere de la película “Once upon a time in Hollywood”, la cual se estrenará en Perú en el Festival de Cine de Lima 2019, el actor Brad Pitt sorprendió con una declaración sobre un incidente que vivió en la filmación que dirigió Quentin Tarantino.

PUEDES VER Brad Pitt tiene temor a envejecer y que en Hollywood no lo contraten más

Según lo expuesto por el medio de comunicación Fab TV, el galán de cine Brad Pitt tuvo que enfrentarse a una acosadora que logró ingresar al set de filmación de la película. Esto fue lo que confesó cuando le preguntaron si tenía un recuerdo sobre su participación en el proyecto.

"¿Qué ha sido lo más creativo que has visto en “Once upon a time in Hollywood”?

“El momento más creativo... Alguien entró al set haciéndose pasar como mi prima. Ella ingresó a mi tráiler, y eso... eso fue ¿bueno?”

La reportera le comentó a Brad Pitt que fue un hecho extraño que vivió en la filmación de la película.

Brad Pitt provocó que sus exparejas se peleen

Luego de su separación de Angelina Jolie, el actor Brad Pitt se volvió a contactar con Jennifer Aniston, con quien despertó el rumor de que habían retomado su romance.

Tras gritar su soltería, Jennifer Aniston y Angelina Jolie iniciaron un enfrentamiento público en Hollywood. Pese a que han coincidido en algunos eventos, ellas no se han animado a saludarse y a superar el mal momento que vivieron.

Recordemos que la actriz culpó a Angelina Jolie del fin de su matrimonio con Brad Pitt, despertando la versión de que él le fue infiel.