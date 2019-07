Anne Hathaway revela que tiene problemas de fertilidad

La actriz ganadora del Óscar, Anne Hathaway, quien espera su segundo hijo, reveló que al igual que muchas mujeres en el mundo, ella tuvo problemas para concebir sus hijos por un tema de infertilidad.

“Creo que tenemos una idea única sobre cómo quedar embarazada. Una queda embarazada y en la mayoría de los casos es un momento realmente feliz, pero para mucha gente que está tratando de quedar embarazada, esa no es la verdadera historia, o es una parte de la historia. Y los pasos que llevaron a esa parte de la historia son sumamente dolorosos y muy aislantes y llenos de inseguridades. Y yo pasé por eso”, contó la protagonista de la película El diario de una princesa a The Associated Press.

La semana pasada, Anne Hathaway, contó a través de su cuenta de Instagram que ella y su esposo, el actor y diseñador de joyas Adam Shulman, esperan otro hijo, el mayor, Jonathan, tiene 3 años. La actriz publicó una foto mostrando su embarazo con la leyenda que decía: “No es para una película...envío “amor extra” a todo el que tenga problemas de fertilidad".

"Yo no agité una varita mágica y dije quiero estar embarazada y guao, funcionó para mí, por Dios, ¡admiren mi pancita ahora!. Es más complicado que eso”, declaró luego durante un evento promocional de “Modern Love”, su nueva serie de TV para Amazon.