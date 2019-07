Andrea Llosa calla a madre por encadenar a su hijo por castigo físico

La periodista Andrea Llosa presentó un nuevo caso en ATV. Un padre de familia apareció en su programa para poder pedir ayuda a la mujer de prensa para descubrir si su último hijo es suyo.

El demandante se sometió a una prueba de ADN con ayuda de Andrea Llosa para poder conocer si es padre del pequeño que ha cuidado por ocho años.

La figura de ATV no pudo ocultar su indignación al conocer que la madre de familia, que le había sido infiel a su esposo, castigó a su hijo con una cadena en su casa. Ella lo encadenó y un familiar logró tomar una foto de la escena.

Al finalizar el programa, la periodista Andrea Llosa revela el resultado de la prueba de ADN, donde muestra que el demandante si era el padre biológico del niño de ocho años.

La reacción de la periodista fue una mezcla de indignación y molestia por lo que había hecho la mujer. El mensaje que le dejó a la demandada provocó una serie de mensajes en la publicación del programa. Andrea Llosa la calló y no dejó que se defendiera.

“Si fuera por mí, yo te lo juro, te quito al hijo y se lo entrego a él (a su padre). Lo que has hecho no tiene nombre. No se justifica. No tienes idea lo que me cuesta hablarte, es imperdonable lo que has hecho. Ninguna mamá no hace eso. Ninguna autoridad te va a aplaudir. Agacha la cabeza y reconoce. Tus hijos te han denunciado”.

Este mensaje de Andrea Llosa a la madre de familia fue porque descubrió que la mujer había encadenado a su hijo.

La periodista de ATV dejó en claro que ninguna de las acciones que protagonizó la madre podían justificar el castigo físico que le hizo a su hijo. Además pidió ayuda a un abogado para que pueda asesorar al padre del menor.