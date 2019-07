Susan Ochoa responde a Nicole Pillman: “Es mentira que no necesitemos de la televisión”

Susan Ochoa habló acerca de las polémicas declaraciones que hizo Nicole Pillman hace unos días, al asegurar que quienes tienen como objetivo ser cantantes no necesitan estar en televisión.

Según comentó la ganadora de dos Gaviotas de Plata en el Festival Viña del Mar, sí son necesarias las apariciones en televisión para los cantantes, puesto que gracias a ello logran mayor exposición y por consiguiente la difusión de su producción musical.

“La televisión te expone para que tú seas conocido, si no entonces ella nunca hubiera aparecido en televisión. Es mentira que no necesitemos de la televisión, eso es mentira”, aseveró la artista en entrevista con el diario El Popular.

Como se recuerda, las expresiones de Nicole Pillman surgieron luego de que esta fuera consultada sobre el polémico enfrentamiento entre Susan Ochoa y Gisela Valcárcel tras la renuncia de la cantante a su participación en “El artista del año”.

Nicole Pillman a Susan Ochoa: “Si tu objetivo es ser cantante no necesitas estar en tv”

Al referirse al mediático enfrentamiento que surgió entre Gisela Valcárcel y Susan Ochoa, Nicole Pillman indicó que los artistas que buscan ser cantantes no necesariamente tienen que aparecer en la pantalla chica. “La televisión es un show y si no estás dispuesto a darte algunas licencias para ser parte del show, es mejor no estar ahí porque eso es lo que vende y le gusta a la producción (...) Si tu objetivo es la música y ser cantante, no es obligatorio estar en la TV, hay que buscar las maneras. Susan está empezando esta carrera como solista con su exposición en Viña del Mar y está aprendiendo a manejar eso, sus emociones dentro de la TV”, comentó para el diario Trome.

Susan Ochoa renuncia a “El artista del año”

La cantante Susan Ochoa decidió abandonar su participación en “El artista del año” tras asegurar que se sintió “humillada” por Gisela Valcárcel cuando la conductora hizo un comentario en el que minimizó la importancia de las dos Gaviotas de Plata que la cantante logró conseguir en el Festival Viña del Mar. “Doy un paso al costado en el programa ‘El Artista del Año’. El motivo es porque me sentí muy mal, me he sentido humillada. Sentí que mi trabajo de tantos años no valía nada. Sin embargo, para mí tiene un valor muy grande porque se lo he dedicado a todos ustedes. Me ha costado sacrificio. Las gaviotas que logré no fue por un escándalo o porque hablé mal de alguien”, dijo la artista al anunciar su renuncia vía Facebook.