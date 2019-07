Rosángela Espinoza hace increíble baile de caporales por Fiestas Patrias

La modelo peruana Rosángela Espinoza celebró a su manera las Fiestas Patrias. A través de su cuenta personal de Instagram compartió una serie de fotografías y videos en las que podemos verla compartiendo con bailarines profesionales de la Asociación Folclórica Virgen de la Candelaria, conocida popularmente como AFOVIC.

Rosángela Espinoza se vistió con su traje de caporales para poder adelantarse a la celebración de Fiestas Patrias en el programa de competencias “Esto es guerra”. Ella cautivó a los asistentes y fanáticos con la coreografía que presentó, teniendo como fondo la imagen de la Virgen de la Candelaria.

La autodenominada ‘Barbie peruana’ ha iniciado su carrera en la danza folclórica, participando en celebraciones importantes con la agrupación de bailarines AFOVIC. Fue con ellos con quienes realizó su show en el concurso de talentos “Divas”.

En su cuenta personal de Instagram, la modelo Rosángela Espinoza compartió un mensaje de agradecimiento a sus compañeros de baile, con quienes adelantó las celebraciones por Fiestas Patrias.

“Solo quiero aprovechar esta publicación para agradecer a la agrupación AFOVIC️. Me encanto el baile, no tuvimos puesta en escena porque no la necesitamos. Estoy muy emocionada de seguir aprendiendo danzas de mi país. Bailo con el corazón, no necesito implementos. Gracias a todas las personas por sus muestras de cariño”.

Rosángela Espinoza se molestó con el jurado de “Divas”

La ‘Barbie peruana’ no soportó la decisión del jurado de “Divas” y terminó teniendo una furiosa reacción tras su eliminación de la competencia de baile.

Rosángela Espinoza fue una de las primeras en rechazar la participación de Angie Arizaga en “Divas”. Ellas se han convertido en enemigas públicas, y lo han dejado en evidencia en más de una oportunidad durante el programa “Esto es guerra”.

¿Cuál es la edad de Rosángela Espinoza?

La modelo peruana, autodenominada ‘Chica selfie’, tiene 30 años de edad.