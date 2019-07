Bárbara Evans, expareja de Paolo Guerrero, anuncia casamiento en Instagram

Paolo Guerrero disfruta de su relación con Alondra García Miró, pero quien también viene atravesando un gran momento personal es la expareja del ‘depredador’, la modelo brasileña Barbara Evans quien está próxima a casarse con Gustavo Teodoro. La alguna vez enamorada del capitán de la Selección Peruana anunció su compromiso vía Instagram.

En la publicación, la expareja de Paolo Guerrero expresó: “Chicos, quien me conoce, sabe que mi sueño siempre ha sido casarme (y nunca me avergoncé de eso) ¡ser esposa y madre! gratitud mi dios Nunca abandones tus sueños”.

Bárbara Evans confesó que la pedida de mano se llevó a cabo en la capital del amor, París, en la mismísima Torre Eiffel. La modelo no dudó ni un minuto en compartir este momento en sus redes sociales.

Paolo Guerrero y Bárbara Evans

Paolo Guerrero y Bárbara Evans tuvieron una intensa relación de varios meses, pero la misma llegaría a su final en diciembre de 2014, en su momento, todo indicaba que la manzana de la discordia fue Alondra García Miró.

En ese momento, Bárbara Evans dio detalles de su separación con Paolo Guerrero: “Él se fue al Perú y yo tenía cosas que hacer aquí, en Brasil. Pero después él apareció con otra chica. De ahí ya no hablamos más”.

Sin embargo, en dicha ocasión, la modelo le deseó lo mejor a Paolo Guerrero al lado de la mujer que hoy (tras una larga separación) es su pareja: “Quiero que él sea muy feliz. Que ella (Alondra) lo ame mucho, porque él se lo merece”, y agregaría: “Guardo un buen recuerdo y nada más. Para nada me incomoda que ya esté con otra. Que sea feliz para que las cosas fluyan bien para mí. Yo no quiero saber nada de hombres. No es momento de enamorarse”.