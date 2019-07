Milagros Leiva sobre look de Yesenia Ponce en Fiestas Patrias: “Me ha dado calambre en el ojo”

La mañana de este lunes 29 de julio, Milagros Leiva comentó los looks que mostraron los congresistas durante las actividades oficiales por Fiestas Patrias y lanzó peculiares expresiones al referirse al de Yesenia Ponce.

Durante la transmisión de ATV Noticias edición matinal, la periodista presentó una lista de las mejores y peores vestidas en la celebración por la Independencia del Perú y colocó a la parlamentaria en el último lugar.

Como se recuerda, Yesenia Ponce usó un vestido largo de rayas azules, blancas y rojas, ceñido a la altura cintura y con escote en cuello V.

Milagros Leiva quedó sorprendida al ver el la imagen con que la legisladora se presentó a escuchar el Mensaje a la Nación del presidente Martín Vizcarra y la criticó duramente al señalar que su vestimenta no le favorecía.

“Discúlpenme, pero tienen que volver a poner el vestido de Yesenia Ponce. No no, se equivocó, qué es esto. A mí me ha dado calambre en el ojo, ¿cómo se va a poner ese vestido para 28?, que no se pase. Ella creería que estaba yendo a un cóctel. Bueno, no le favorece nada”, expresó la comunicadora.

En su programa, Milagros Leiva aprovechó también para elogiar el look de la vicepresidenta Mercedes Aráoz en Fiestas Patrias. “Elegantísima la vicepresidenta. La más elegante ayer de todas maneras”, afirmó Leiva.

Koky Belaunde critica look de Yesenia Ponce en Fiestas Patrias

Koky Belaunde se pronunció a través de sus redes sociales para criticar duramente el look de la congresista Yesenia Ponce en Fiestas Patrias. En dicha publicación, el estilista también aprovechó para hacerle un peculiar pedido a la legisladora. “Yesenia Ponce ¡Urgente! A quien te asesora en tu imagen personal, ¡que devuelva su título! #FiestasPatriasPerú. #TeLoDigoConElTaco #TeAmoPerú", expresó el polémico personaje por medio de un post en su cuenta oficial de Instagram.