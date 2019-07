Germán Loero y su fuerte respuesta a Martha Chávez por criticar a Martín Vizcarra

El mensaje a la Nación que diera el presidente Martín Vizcarra por 28 de julio y su propuesta de adelantar las elecciones generales no ha pasado desapercibido para nadie, los artistas no han sido la excepción y muchos han reaccionado a esto, el más reciente es el actor Germán Loero quien dio una respuesta contundente a la exparlamentaria Martha Chávez, que no se mostró conforme con el discurso del primer mandatario.

Y es que la excongresista del fujimorismo hizo uso del Twitter para dar su opinión sobre el mansaje de Martín Vizcarra en el Congreso de la República: “En vez de aburrirnos con 24 hojas mal leídas y llenas de irrealidades de su mensaje, Vizcarra hubiera admitido su incapacidad y presentado su renuncia. Ojo, de acuerdo a la Constitución el mensaje presidencial debe ser aprobado por el C de Ministros. O sea todos ellos deben irse.”.

Sin embargo, al ver esto, el actor Germán Loero, usando la misma red social, respondió a la experimentada política de la siguiente manera: “Sí, la corrupción ha carcomido todos los cimientos del estado peruano, no podemos desarrollar nada hasta que caigan todos, que se vayan todos. Y los que ya no están ¡ni vuelvan! Opinen lo que quieran #ElPerúEstáPrimero”.

Germán Loero recuerda al exgeneral

El 29 de julio se sigue celebrando el aniversario de la patria con la clásica para militar. Germán Loero no dejó pasar la ocasión para enviar un dardo vía Twitter: "“Arranca la Parada Militar!!! (Y yo también tengo en la cabeza al prófugo Edwin Donayre) #29Jul #DesfilePorElPerú #PerúFesteja”.

Artistas reaccionan al mensaje de Martín Vizcarra

El mensaje a la Nación de Martín Vizcarra generó la reacción de otras personalidades del mundo del entretenimiento, entre ellos Gianmarco Zignago quien publicó: “Bye bye se van todos. Se acabó el recreo señores Y ahora? Cuales serán las reglas del juego?”.

Por su parte, la actriz Tatiana Astengo no se callaría nada: “#Fujiapristas, ¿lo escuchan? ¿Lo sienten? ¿Están ahí? Jajaja Ese fue nuestro presidente peruano. Vayan contratando abogados, se les termina la inmunidad antes. #ALaReja #GraciasVizcarra #Feliz28”. Mientras que César Ritter publicaría: “¡Feliz 28 de Julio!” Viva el Perú!! ¡Ahora sí, que empiece la desratización!”.