Luis Fonsi visitó delegación de Puerto Rico en la Villa Panamericana

El cantante puertorriqueño Luis Fonsi visitó a la delegación de su país en la ‘Villa Panamericana’ en Villa María del Triunfo días previos a la inauguración de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Luis Fonsi llegó al alojamiento de los atletas para compartir gratos momentos. Allí, fue recibido por el presidente de Panam Sports, Neven Ilic; y la titular del Comité Olímpico de Puerto Rico, Sara Rosario.

Los representantes deportivos compartieron un almuerzo con el artista musical en el comedor central del recinto.

El artista boricua tuvo un gran gesto con su país al visitar a sus compatriotas, quienes están alojados en la torre 5 de la villa. Habló con cada uno de ellos y los acompañó en la bienvenida oficial que les dio la organización de Lima 2019.

A través de su cuenta de Facebook, compartió una publicación. Allí también se expresó por la renuncia del presidente de su país y el nuevo mañana que les espera a su nación:

“Nuestro pueblo no se dio por vencido, y triunfamos. Estamos todos listos para un nuevo comienzo, más unidos que nunca. THIS IS HOW WE DO IT DOWN IN PUERTO RICO!!! #RickyRenuncio”, escribió.

Su delegación informó sobre la visita

El canal de Youtube del Comité Olímpico de Puerto Rico compartió un informe de la visita del cantante Luis Fonsi.