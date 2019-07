‘La Chilindrina’ manda indirecta a Florinda Meza al revela por qué no fue al funeral de Chespirito

‘La Chilindrina’ se presentó el último sábado en “El valor de la verdad”, para contar pasajes desconocidos de su vida y también para revelar secretos sobre la vecindad de “El Chavo del 8”.

La actriz María Antonieta de las Nieves llegó hasta el programa de Beto Ortiz en la piel de su icónico personaje y se sentó en el sillón rojo para intentar llevarse los 50 mil soles de premio.

“¿Hubieras dejado todo por ir al velorio de tu director, Chespirito?”, preguntó Beto Ortiz. La artista respondió de manera afirmativa y antes de empezar a contar este episodio lo calificó como “Lo peor que me ha pasado”.

“(Tras la muerte) acabé la función como pude, salgo llorando de la función y me dice Bárbara, te habla tu amiga de Perú para ver qué sientes. Y le digo pues qué quieres que sienta, un dolor terrible, y qué le vas a desear a Florinda (Meza), pues que se ligue a otro”, contó.

‘La Chilindrina’ relató la polémica entrevista que sostuvo con Magaly donde la periodista la criticó por sus expresiones. “Me dice ¿por qué? Pues porque si antes anduvo con Enrique Segoviano del mismo programa y anduvo con Kiko del mismo programa, pues a lo mejor no lo siente tanto, y me dice pero cómo dices eso, cómo te atreves a insultar a tu amigo. ¿Yo insultar a mi amigo? Si él merece todo. Así que colgué. Y era una señora que se llama Magaly que yo no la conozco. No sé quién és”, comentó.

Además recordó que Laura Bozzo también la cuestionó por lo dicho tras la trágica muerte de Chespirito. “Esta otra señora, Laura, también empezó a decirme que yo era una ingrata, que cómo hablaba así de Chespirito. Yo estaba en pro de Chespirito no en contra de él”, aseveró.

Finalmente, ‘La Chilindrina’ develó la verdadera razón por la que decidió no asistir al funeral de Roberto Gómez Bolaños. “Yo de todas maneras no iba a acudir al funeral. Yo les hablé a las hijas de Chespirito que son mis amigas y les dije cuando muera tu papá yo no voy a ir porque yo no quiero que Televisa o alguien que mande más me haga la grosería de no aceptarme estar con él, pero ustedes saben que yo lo quiero mucho", declaró.

La artista dijo también cómo es que le afectó la polémica que se desató tras este episodio. “Me dolió tanto que estuve tres meses en cama, casi en shock, sin querer hablar con nadie sin querer ver a nadie, sin querer trabajar, sin querer hacer nada”, dijo en “El valor de la verdad”.

La pregunta con la que ‘Chilindrina’ perdió “El valor de la verdad”

‘La Chilindrina’ había logrado responder con la verdad a 20 preguntas que se le formularon en “El valor de la verdad”. Sin embargo, al llegar a la última interrogante, perdió. “¿Plagiaste para pasar el examen final de la escuela?”, le preguntó Beto Ortiz. “No”, respondió la artista. El polígrafo reveló que la respuesta era falta, aunque el conductor acordó con el notario que ‘La Chilindrina’ se quedara con los 25 mil soles que había ganado.