¿Kylie Jenner es fan de Rosalía? Video de Instagram revela secreto

La música de Rosalía sigue siendo un éxito en Europa y en varias partes del mundo. Distintas personalidades se vienen declarando fanáticos de sus pegajosas canciones y Kylie Jenner no ha sido la excepción.

La admiración de Kylie Jenner por la música de la española quedó registrado en un reciente video que la propia socialité compartió en su cuenta oficial de Instagram.

Según se pudo ver en un Instagram Storie de Kylie Jenner, la joven empresaria se estuvo grabando en su lujoso auto y tuvo como música de fondo al tema “Con Altura”, exitosa canción que interpreta Rosalía junto al colombiano J Balvin.

Ante esta publicación, los seguidores de Rosalía se mostraron orgullosos por la gran popularidad de su música y no dudaron en difundir el clip en las distintas redes sociales.

Rosalía se luce con Travis Scott en Instagram

No es la primera vez que la cantante de “Con altura” tiene una clara cercanía con el clan Kardashian. Hace unos días, Rosalía compartió una fotografía junto a Travis Scott, pareja sentimental de Kylie Jenner.

Ante la publicación de la cantante catalana, los usuarios de las redes sociales relacionaron esta unión como una nueva colaboración musical, pero aún nada está dicho.

Rosalía y su éxito en la industria musical

Rosalía Vila Tobella, conocida artísticamente como Rosalía, es una cantante, compositora, productora y actriz.​ “Malamente”, el primer sencillo de su segundo álbum de estudio, obtuvo dos premios Grammy, convirtiéndola en la artista española con más galardones otorgados por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación por un único trabajo.

El 28 de marzo publicó el sencillo independiente “Con altura”, junto a J Balvin y en colaboración con El Guincho (coproductor de El mal querer). La canción fue considerada como un referente internacional de la música hispana en la sección Diary of a song del diario estadounidense The New York Times.​ El 30 de mayo, coincidiendo con el primer aniversario de “Malamente”, publicó el tema “Aute Cuture”.