Anuel AA propone “zángano” challenge de “China” [VIDEO]

Tras el éxito de la canción “China” en YouTube, el cantante Anuel AA utilizó su cuenta de Instagram para proponer un nuevo challenge de su tema junto a Daddy Yankee, Ozuna, J Balvin y Karol G.

Según señaló el cantante de trap, su nuevo reto viral es “zángano y estúpido", y es resultado de su creatividad.

“Este es el challenge más zángano y más estúpido que yo he visto en mi vida entera. Tuve que ser yo mismo el que lo hizo. #Chinachallenge”, expresó el novio de Karol G como descripción de su video.

Los usuarios de las redes sociales no fueron ajenos a esta publicación y se pronunciaron en la sección comentarios para opinar sobre la propuesta de Anuel AA. Unos estaban de acuerdo, mientras que a otros les gustó.

“No me gusta tu challenge”, “No me parece nada creativo”, “Creo que necesitas un coreógrafo”, “Me parece gracioso tu baile”, “Es tan tú”, “Me pregunto qué piensa Daddy Yankee” y “No me sorprende”, se pudo leer entre los comentarios.

Anuel AA y el nuevo challenge de “China”

Así suena “China” de Anuel AA, Daddy Yankee , Ozuna, J Balvin y Karo G

Anuel AA y Karol G en los Premios Juventud 2019

La gala central de los Premios Juventud 2019 se realizó el pasado 18 de julio en el Watsco Center de Miami, Estados Unidos, donde distintas celebridades se dieron cita con sus mejores galas. Una de ellas fue la cantante Karol G, quien llegó junto a su novio Anuel AA.

La cantante colombiana brilló en la alfombra roja del evento musical con un vestido dorado, el cual llamó la atención de la prensa internacional por su pronunciado escote. Mientras que Anuel AA vistió un atuendo totalmente negro.