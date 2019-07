Julián Gil sorprende a seguidores al anunciar: “¡Me caso!”

El actor Julián Gil conmocionó a sus seguidores con su última publicación de Instagram, titulada “Me Caso”.

“Bueno familia aquí estoy para darles una noticia que hacía mucho tiempo que les quería dar. Resulta que me caso, me caso el próximo 14 de septiembre”, dijo el protagonista de la telenovela “Por amar sin ley” de Televisa.

La noticia impactó a sus 2.8 millones de seguidores en Instagram, quienes desataron una ola de preguntas sobre quien sería la afortunada, mientras que otros especulaban que había algo más detrás del anuncio del actor argentino de 49 años.

De igual forma, el actor reiteró su anuncio en sus stories invitando a sus seguidores a acompañarlo en el evento a realizarse en The Osceola Performing Arts Center, en Florida, Estados Unidos.

Sin embargo, un detalle importante que omitió relatar el protagonista de la telenovela peruana “Los Barriga”, es el nombre de la “afortunada”, lo que generó más comentarios de usuarios que se preguntaban que opinaría la actriz y modelo Marjorie de Sousa, al respecto.

Esto en referencia a la polémica que surgió entre Julian Gil y Marjorie de Sousa quienes se vieron enfrentados en una mediática batalla legal por la custodia y manutención de su hijo Mathías, de dos años de edad.

No obstante, el actor argentino brindó una pista sobre su boda en un enlace en su bio de Instagram, que redirige a la página de su stand up comedy “¿Y si me caso?

Una charla en la que hablará sobre las relaciones personales, las segundas partes, las queridas suegras y obvio los mitos sexuales.