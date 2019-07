Armie Hammer, actor de “El llanero solitario” publica polémico video de su hijo chupándole los pies

Un triste regreso a los titulares obtuvo el actor Armie Hammer al compartir a través de sus stories de Instagram, un bizarro video de su pequeño hijo Ford Douglas Armand, de dos años, chupando los dedos de sus pies.

La estrella de “On the Basis of Sex” y The Birth of a Nation” sorprendió de manera negativa a sus 1.2 millones de seguidores en Instagram, al colgar la noche del sábado 27 de julio, el citado clip junto a la leyenda explicativa “Esto sucedió durante unos sólidos 7 minutos”, más el hashtag “#footfetishonfleek”.

Aunque algunos usuarios lo encontraron divertido, fueron mayores las críticas aprehensivas de quienes lo hallaron desagradable y cuestionaban que la estrella de Hollywood permitiera a su hijo hacerlo por varios minutos.

Ante la respuesta negativa el clip fue eliminado rápidamente. No obstante, el bloguero estadounidense de espectáculos, Perez Hilton, lo rescató y compartió en sus redes sociales, preguntando a sus seguidores si lo consideran divertido o inapropiado.

La esposa del actor, Elizabeth Chambers salió en defensa de su familia y esclareció lo ocurrido con un conciso mensaje en la cuenta de Instagram de Perez Hilton, en el que detalla que todo se trataba de una broma.

“No fueron siete minutos ... más o menos cinco segundos. A nuestro hijo le gusta jugar con los pies de la gente y puse el video en nuestra transmisión familiar porque esta fase es una broma en curso”, explicó, admitiendo finalmente que “compartir el video en Instagram no fue el mejor movimiento por parte de A”.