¿Julia Butters, de “Once Upon a Time in Hollywood”, será la próxima Meryl Streep?

A sus 10 años, Julia Butters ha conseguido trabajar con uno de los directores de culto más importante, Quentin Tarantino, en la que será quizás su última película (según palabras del propio realizador), “Once Upon a Time in Hollywood”.

Hija del animador de Disney Darrin Butters –ganador de un premio Oscar por Frozen- Julia Butter comenzó su carrera desde los dos años, participando en diferentes audiciones.

“No quiero que sea famosa, quiero que tenga éxito”, afirmó su padre en una entrevista al diario Kearney Hub en 2014.

El primer papel importante –y hablado- de Julia Butters fue en un episodio de la serie “Criminal Minds”, cuando apenas tenía 4 años.

De ahí consiguió ser un personaje recurrente en el drama familiar de Amazon, “Transparent”, y de ahí pasó a la comedia de ABC “American Housewife”, donde fue descubierta por Quentin Tarantino.

Según contó el realizador a la revista Variety, estaba escribiendo el guión de “Once Upon a Time in Hollywood” con la televisión encendida en el preciso momento en que Julia Butters recitaba el monólogo ‘Bloody Becky’ en “American Housewife”, llevándolo a pensar que debería audicionar a la actriz.

La pequeña actriz relató después que durante la audición su madre le comentó que todos eran famosos, pero aun así ella no los conocía, incluso llegó a ver Titanic después de terminar de grabar “Once Upon a Time in Hollywood” con Leonardo DiCaprio.

Sobre su coprotagonista, el actor de “El lobo de Wall Street” y “Romeo + Julieta”, comentó que de seguro Julia Butters llegaría ser la próxima Meryl Streep.

Aun así, una escena importante de Julia Butters tuvo que ser recortada del metraje final para que no sobrepase las tres horas de duración.

"Si ella estuviera dentro, obtendría una nominación al Oscar por esa actuación. Pero no sirvió para la película ", dijo el productor David Heyman a IndieWire.