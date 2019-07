‘Había una vez en Hollywood’, el mejor estreno de Tarantino

cine. La película superó los números de ‘Bastardos sin gloria’. Por otro lado, al cineasta lo acusan de promover el maltrato animal con su película.

Con el estreno de ‘Once Upon a Time’ (‘Había una vez en Hollywood’), Quentin Tarantino ha logrado su estreno más taquillero, superando a ‘Bastardos sin Gloria’. Ambientada en el invierno y verano de 1969, la novena película de Tarantino es una historia de un Hollywood cambiante y la Familia Manson, un tema difícil. DiCaprio interpreta a una estrella occidental desesperada por continuar con su carrera, mientras que Pitt interpreta a su doble. Margot Robbie interpreta a Sharon Tate, la actriz y esposa de Roman Polanski, quien fue asesinada por los fanáticos de Manson.

“Once Upon a Time’ unió a Leonardo DiCaprio y Brad Pitt por primera vez en la pantalla grande y superó a ‘Bastardos sin Gloria’ ($ 38 millones) para marcar la mejor apertura ($ 40 millones) de la carrera de Tarantino durante el fin de semana. Sin embargo, necesitará un fuerte poder de permanencia para finalmente ser considerado un éxito”, informó ayer The Hollywood Reporter. Además, agregó que la película estrenada en el Festival de Cannes no ha sido –hasta ahora– aclamada por la crítica. “En contraste con las críticas entusiastas, la película recibió una B CinemaScore de las audiencias, que podría impactar de boca en boca”.

“Tarantino hizo un retrato irresponsable”

Y, en medio del estreno mundial, PETA (la organización estadounidense de Personas por el Trato Ético de los Animales) ha enviado un comunicado en contra de Tarantino. ¿La razón? Al cineasta que celebró el premio Palm Dog Award (en el Festival de Cannes ) concedido a Sayuri, la pitbull que aparece en el filme, lo acusan de maltrato animal.

“Los pitbulls son los animales más maltratados y abandonados del mundo de los perros, y Quentin Tarantino no ha hecho sino empeorar la situación, consiguiendo los perros de un famoso criadero para ‘Había una vez en Hollywood’. Y al igual que los perros de esta película, sus orejas son mutiladas a menudo para dar una imagen de dureza”, se lee en el comunicado de la organización. “Los retratos irresponsables como este son parte de la razón por la que los pitbulls desbordan los refugios de nuestro país. Mientras la comunidad humanitaria hace todo lo posible para hacer estos animales (principalmente, intentando cerrar estos criaderos), Tarantino ha dado un paso atrás”. Hasta el momento, el director no se ha pronunciado.❖

claves