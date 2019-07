George Forsyth revela que de niño fue “ladrón de fruta” porque su padre no le daba dinero

El programa “Noche de patas” tuvo una edición especial por Fiestas Patrias. La cantante de música criolla Bartola y el exfutbolista George Forsyth, actual alcalde de La Victoria, fueron los invitados de honor para festejar el 28 y 29 de julio.

El alcalde George Forsyth tuvo una divertida conversación con los conductores del programa “Noche de patas”, a quienes les contó su experiencia con un primer “trabajo” que tuvo en Alemania cuando era un niño.

La expareja de Vanessa Terkes comentó que su padre era muy estricto con él y su hermano, por lo que tenía que ingeniárselas para poder ganar unas cuantas monedas cuando vivía lejos de Perú.

En su relato, George Forsyth reveló que fue un pequeño ladrón de frutas en Alemania, actividad que realizaba junto a su hermano. Él no temía en vender los productos en la calle, ganando hasta 10 dólares por venta. Esto fue lo que contó en “Noche de patas”:

“Mi padre siempre ha sido muy estricto. No me daba nada, ni a mi ni a mi hermano. Nos robábamos peras y manzanas de unos árboles. En la calle pusimos una tabla, y pum, a vender. En Alemania los carros frenaban. Nos daban 10 dólares por una manzana. Yo he sido ambulante. Es algo que mi padre nos ha inculcado. Si quieres algo, gánatelo”.

El alcalde de La Victoria hizo mención a que fue un ambulante en Alemania, rol que llamaba la atención de los habitantes porque es poco común ver a una persona por las calles ofreciendo productos.

Vanessa Terkes contra el padre de George Forsyth

Luego de que se anunciara la separación de Vanessa Terkes y George Forsyth, la actriz peruana reveló en un audio que el padre de su expareja y él le habían hecho mucho daño.

Confesó que el padre de George Forsyth estuvo detrás de la campaña política para que el exfutbolista se convierta en alcalde de La Victoria.