Fernanda Castillo asegura que no sabe nada de Rafael Amaya [VIDEO]

La actriz Fernanda Castillo conocida por interpretar a “Mónica Robles” en la serie de Telemundo “El señor de los cielos”, aseguró haber perdido contacto con el galán mexicano Rafael Amaya, con quien compartió roles por cinco años en la aclamada producción.

En una entrevista al programa al programa de televisión “La Cuchara” de la cadena World TV, la actriz de 37 aseguró que desde que concluyó su participación en “El señor de los cielos”, hace dos años no ha vuelto a saber nada de Rafael Amaya.

“Ya lo he dicho muchas veces yo no tengo contacto con Rafael hace muchos años. Ya no trabajo en esa serie, entonces pues entiéndanme que no tengo información”, respondió algo irritada la actriz de la comedia “No manches Frida”.

Su respuesta confirma los rumores sobre la mala relación que habrían tenido ambos actores durante las grabaciones de “El señor de los cielos”.

La extraña desaparición de Rafael Amaya

A pesar de que las grabaciones de séptima temporada de la exitosa producción de Telemundo ya iniciaron, el paradero del actor de 42 años sigue siendo un misterio.

Uno de sus compañeros de reparto, Alex Walerstein, que interpreta a ‘Greñas’ compartió una fotografía en su cuenta de Instagram, despertando una serie de reacciones por la evidente ausencia de Rafael Amaya.

Para responder a la pregunta “¿Y Rafael Amaya dónde está?”, el actor Alex Walerstein hizo uso de su ingenio respondiendo “Alguien tenía que tomar la foto”, generando aún más comentarios entre sus seguidores por el hermetismo que rodea al intérprete de Aurelio Casillas ‘El Señor de los Cielos’.