Andrea Llosa enfurece con hombre que no quiere a sus siete hijos

Andrea Llosa presentó en “Nunca más” el caso de un hombre que presuntamente maltrataba a tres mujeres con las que tuvo siete hijos y que además se negaba a pasar la pensión de alimentos a los mismos.

En el set del programa se encontraba la conductora, Javier Sotelo (el presunto agresor) y las tres denunciantes, quienes se unieron para exigir justicia.

Tras presentar un video donde el sujeto aceptaba haber agredido físicamente a una de sus exparejas, la presentadora lo encaró y este aseguró que solo se defendía porque la mujer se acercaba a él en actitud agresiva. Sin embargo, ella señaló que esto pasaba porque él intentaba quitarle a su hijo.

Al oír al hombre justificando los golpes que propinaba, la periodista se mostró indignada y lo llamó "mentiroso", "cobarde" y "mal padre".

Andrea Llosa enfureció al ver la actitud serena del denunciado y le dijo “No soporto a los hombres agresores, no soporto a los hombres como tú que son cobardes y malos padres. Estás aquí porque te vamos a demandar”, aseveró.

Tras ello, la conductora presentó otro video donde el hombre se negaba rotundamente a cumplir con la pensión alimenticia de sus hijos y confesaba que no quería a ninguno de ellos. En dicha evidencia, el sujeto decía “Así macho voy a esperar que me lleven en cana. Ahí voy a cumplir, sino no...No lo quiero a ninguno”.

Andrea Llosa no pudo creer lo mencionado por el sujeto y le dirigió unas drásticas palabras. “Tú no eres un hombre, eres cualquier cosa menos un hombre. Un hombre jamás le levanta la mano a una mujer, un hombre protege a sus hijos. Un hombre no se mete un pan a la boca si sus hijos no comen primero. Un hombre visita a sus hijos. Un hombre da la vida por sus hijos y tú no eres ningún hombre”, señaló.

La presentadora continuó arremetiendo contra el hombre, hasta que no pudo más y decidió expulsarlo de su programa. "No vengas acá a darte de víctima porque tú no eres víctima, eres un cobarde, un agresor, un mal padre, un irresponsable y si quieres que te denuncien, por las buenas o por las malas será y sabes que te voy a pedir un favor, vete de acá, vete", le dijo, tras lo cual, el hombre se retiró del set.

Finalmente, la presentadora pidió disculpas por su fuerte reacción y felicitó a las tres mujeres por tener la valentía de denunciar a Javier Sotelo. Además, les aseguró que contarían con defensa legal y con garantías para su vida y la de sus hijos.