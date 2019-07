Alessandra Denegri se desnuda en yate para grabación de “Someday” [FOTOS]

Alessandra Denegri lo hizo otra vez. La actriz compartió con todos sus admiradores una de las fotografías que plasma una de las escenas que vienen filmando la primera temporada de “Someday”.

“Partir en cuerpo y alma, partir. Partir, deshacerse de las miradas, piedras opresoras que duermen en la garganta. He de partir, no más inercia bajo el sol, no más sangre anonadada, no más fila para morir. He de partir, pero arremete. ¡Viajera!”, escribió Alessandra Denegri en su penúltima publicación de su perfil de Instagram.

La actriz que participó en “Señores papis” ha demostrado que es una fémina libre de prejuicios y fiel activista de los derechos en pro de las mujeres, al menos eso es lo que plasma en cada una de sus publicaciones de redes sociales.

Sin embargo, estas acciones no han sido tomadas bien por todos sus seguidores, algunos creen que hay lugares, espacios y formas para manifestarse sobre el mensaje que se quiere dar a conocer. Además, ciertos gestos de Alessandra Denegri han sido calificados como “vulgares”.

No es la primera vez que la intérprete de 32 años realiza un desnudo artístico para protestar contra lo que cree que es correcto. La actriz, quien se encuentra en España, indicó que es una mujer común: con defectos y virtudes como todas, que tuvo que salir al frente para decir que también tiene celulitis como muchas en la sociedad. Para ello, utilizó una fotografía de un primer plano para reflejar que en la parte baja de su anatomía ha sido marcada por esta afección a la piel y las temidas estrías.

Recordemos que Alessandra Denegri se sumó a la conocida marcha “Ni una menos”, que ha sido impulsada en varios países de la región tras la constante ola de feminicidios que se reportan diariamente.