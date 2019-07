Nicole Pillman: “No me vuelvo loca por estar en la TV”

Nicole Pillman celebra sus diez años de vida artística y lo hará con un concierto en el Teatro Municipal de Lima, el 18 de agosto, donde estrenará la canción que Gian Marco Zignago le ha cedido. “Son 10 años de carrera. He venido trabajando de una manera dedicada y seria y Gian Marco ha sabido apreciar eso. Siempre estuvo la idea de grabar algo de él, y tal vez no era el momento. Ahora, por fin se dio”, comenta.

“‘Lo que queremos’ es una balada que me encanta porque tiene un mensaje profundo de amor a la familia. Y es lo que quisimos mostrar en el videoclip, donde presentamos una temática muy actual en momentos en que muchos dicen que es difícil formar un hogar y mantenerlo”, agrega.

Sobre el acercamiento final con Zignago recuerda que luego de Viña del Mar lo volvió a contactar y la respuesta fue positiva. “Me dijo que tenía una canción que iba con mi voz. Y eso también es importante. El compositor piensa en qué voz podría lucirse su tema. Obviamente, soy fan de Gian Marco, admiradora de su trabajo, así que me produce emoción que me diera una de sus composiciones. De hecho, se ha fijado en lo que he venido haciendo en los últimos años, que ha sido trabajar en forma seria y que cada vez que lanzo un tema realizo un seguimiento. Imagino que eso vio.

Dices que trabajas en forma seria. ¿A qué le has dicho no?

La gente siempre me escribe preguntándome por qué no salgo tanto en la televisión. Y es que yo me he encargado de que cada vez que salga en un medio, sea siempre por mi trabajo. Ya sea, presentando una canción, video o anunciando un concierto, en este caso el del Teatro Municipal. Yo lo que procuro es hablar siempre de música, mostrar mi trabajo y si no tengo nada que mostrar, no voy. No me vuelvo loca por estar en la televisión, aunque sea para sonreír. Ahora, te llaman hasta para opinar en programas de farándula, como ‘opinólogos’ (ríe). Y es que cuando los artistas no producen se ven en la necesidad de ir a la TV, porque valgan verdades, cuando sales allí, te salen shows. Esa es una realidad que no se puede negar. Si sales en la TV, aunque sea para ponerte un sombrero gracioso, te van a contratar. Yo no, porque en realidad no vivo de los conciertos solamente. También compongo, entonces, tengo regalías, dicto talleres de forma constante. Y trabajo con mi esposo en su estudio de grabación. Son varias cosas relacionadas con la música en que me desempeño, y me da esa libertad de decir no a ciertas cosas que siento que no suman a mi trabajo.